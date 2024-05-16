Генерал Липовой: Украина теряет главное звено обороны Харькова

17 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ бросило бойцов и сбежало за Харьков, сказал Сергей Липовой Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия приближается к окружению Харькова. На этом направлении, после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, нет больше серьезных оборонительных сооружений. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Падение Купянска для ВСУ — большой удар. Этот город стратегически важен, потому что это одно из ключевых звеньев в оборонительном рубеже, который выстроил киевский режим. Когда звенья начинают выпадать из общей цепи, это говорит о том, что может скоро посыпаться весь фронт на этом направлении. Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений. Выход на окраины Харькова практически уже будет предрешен», — сказал Сергей Липовой. Новость по теме Полковник Алехин: российские войска вплотную подходят к Харьковской обороне Российские вооруженные силы уже на пути к окружению Купянска, отметил эксперт. «В целом у нас наступление успешно развивается. Практически каждый день мы видим, как продвигаемся на всех направлениях, в том числе на Купянском. Город Купянск сейчас обходят со всех сторон, постараются создать окружение со всеми вытекающими последствиями», — продолжил собеседник агентства. По его словам, украинские военные уже не верят в то, что Купянск удастся сдержать. «Командование бросило весь состав, который там до сих пор обороняется, и ушло далеко за Харьков. Это в лучших традициях киевского режима. ВСУ потеряло уверенность и надежду, что могут сдержать Купянск. Освобождение города — уже вопрос времени», — подчеркнул Липовой. Российские военные наступают в направлении Харькова. Как сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, командиры ВСУ покинули город Купянск, оставив там только подразделения прикрытия. Вскоре генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с заявлением, что армия отходят из ряда населенных пунктов в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует высокий риск потери Харькова, если им не предоставят два зенитно-ракетных комплекса Patriot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия приближается к окружению Харькова. На этом направлении, после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, нет больше серьезных оборонительных сооружений. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Падение Купянска для ВСУ — большой удар. Этот город стратегически важен, потому что это одно из ключевых звеньев в оборонительном рубеже, который выстроил киевский режим. Когда звенья начинают выпадать из общей цепи, это говорит о том, что может скоро посыпаться весь фронт на этом направлении. Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений. Выход на окраины Харькова практически уже будет предрешен», — сказал Сергей Липовой. Российские вооруженные силы уже на пути к окружению Купянска, отметил эксперт. «В целом у нас наступление успешно развивается. Практически каждый день мы видим, как продвигаемся на всех направлениях, в том числе на Купянском. Город Купянск сейчас обходят со всех сторон, постараются создать окружение со всеми вытекающими последствиями», — продолжил собеседник агентства. По его словам, украинские военные уже не верят в то, что Купянск удастся сдержать. «Командование бросило весь состав, который там до сих пор обороняется, и ушло далеко за Харьков. Это в лучших традициях киевского режима. ВСУ потеряло уверенность и надежду, что могут сдержать Купянск. Освобождение города — уже вопрос времени», — подчеркнул Липовой. Российские военные наступают в направлении Харькова. Как сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, командиры ВСУ покинули город Купянск, оставив там только подразделения прикрытия. Вскоре генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступил с заявлением, что армия отходят из ряда населенных пунктов в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует высокий риск потери Харькова, если им не предоставят два зенитно-ракетных комплекса Patriot.