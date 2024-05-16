Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность государства

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Суд о национализации холдинга «Макфа». Челябинск, прокурор, генпрокуратура, макфа суд
Суд по «Макфе» прошел в Челябинске Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Еще один актив семей экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова перешел в собственность России. ООО «Управляющая компания „М-групп“» из Москвы, которое управляет АО «Макфа», стала собственностью государства, говорится в записи в ЕГРЮЛ.

«Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — сказано в сообщении, на которое ссылается ТАСС.

Ранее также несколько компаний, аффилированных с АО «Макфа», перешли в собственность государства. Так, переоформлены компании «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП» и другие.

Генпрокуратура РФ 28 марта подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием предать в пользу государства все активы «Макфы». В тот же день на них наложили арест. Бизнес, связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение, считают в Генпрокуратуре РФ. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Юревич намерен оспаривать решение суда.

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Еще один актив семей экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова перешел в собственность России. ООО «Управляющая компания „М-групп“» из Москвы, которое управляет АО «Макфа», стала собственностью государства, говорится в записи в ЕГРЮЛ. «Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — сказано в сообщении, на которое ссылается ТАСС. Ранее также несколько компаний, аффилированных с АО «Макфа», перешли в собственность государства. Так, переоформлены компании «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП» и другие. Генпрокуратура РФ 28 марта подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием предать в пользу государства все активы «Макфы». В тот же день на них наложили арест. Бизнес, связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение, считают в Генпрокуратуре РФ. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Юревич намерен оспаривать решение суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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