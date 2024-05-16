Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность государства

16 мая 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Суд по «Макфе» прошел в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Еще один актив семей экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова перешел в собственность России. ООО «Управляющая компания „М-групп“» из Москвы, которое управляет АО «Макфа», стала собственностью государства, говорится в записи в ЕГРЮЛ. «Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — сказано в сообщении, на которое ссылается ТАСС. Ранее также несколько компаний, аффилированных с АО «Макфа», перешли в собственность государства. Так, переоформлены компании «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП» и другие. Генпрокуратура РФ 28 марта подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием предать в пользу государства все активы «Макфы». В тот же день на них наложили арест. Бизнес, связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение, считают в Генпрокуратуре РФ. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Юревич намерен оспаривать решение суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще один актив семей экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова перешел в собственность России. ООО «Управляющая компания „М-групп“» из Москвы, которое управляет АО «Макфа», стала собственностью государства, говорится в записи в ЕГРЮЛ. «Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — сказано в сообщении, на которое ссылается ТАСС. Ранее также несколько компаний, аффилированных с АО «Макфа», перешли в собственность государства. Так, переоформлены компании «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП» и другие. Генпрокуратура РФ 28 марта подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием предать в пользу государства все активы «Макфы». В тот же день на них наложили арест. Бизнес, связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение, считают в Генпрокуратуре РФ. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Юревич намерен оспаривать решение суда.