Курганский медцентр, где лечат по западным стандартам, резко нарастил прибыль

Курганский медцентр «Харизма» увеличил прибыль и выручку

17 мая 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

В Кургане частный медцентр резко нарастил прибыль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Кургане частный медцентр «Харизма», в котором обслуживают пациентов по западным стандартам качества, увеличил прибыль на 35% за 2023 год. Выручка организации перевалили за 100 млн рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности. «Чистая прибыль ООО „Харизма“ увеличилась с 41 млн (2022 г.) до 55 млн рублей за 2023 год. Выручка медцентра превысила 111 млн рублей (рост 18%) за тот же период», — указано в документации в СБИС. ООО «Харизма» владеют курганцы Александр и Ольга Лукьяновы. На сайте медцентра отмечается, что это первая в Курганской области клиника, предложившая пациентам медуслуги по западным стандартам качества. Организация зарегистрирована в Кургане на улице Куйбышева, 27. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Харизма» по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане частный медцентр «Харизма», в котором обслуживают пациентов по западным стандартам качества, увеличил прибыль на 35% за 2023 год. Выручка организации перевалили за 100 млн рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности. «Чистая прибыль ООО „Харизма“ увеличилась с 41 млн (2022 г.) до 55 млн рублей за 2023 год. Выручка медцентра превысила 111 млн рублей (рост 18%) за тот же период», — указано в документации в СБИС. ООО «Харизма» владеют курганцы Александр и Ольга Лукьяновы. На сайте медцентра отмечается, что это первая в Курганской области клиника, предложившая пациентам медуслуги по западным стандартам качества. Организация зарегистрирована в Кургане на улице Куйбышева, 27. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Харизма» по теме публикации. Ответ ожидается.