16 мая 2024

Курганский медцентр, где лечат по западным стандартам, резко нарастил прибыль

Курганский медцентр «Харизма» увеличил прибыль и выручку
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
В Кургане частный медцентр резко нарастил прибыль Фото:

В Кургане частный медцентр «Харизма», в котором обслуживают пациентов по западным стандартам качества, увеличил прибыль на 35% за 2023 год. Выручка организации перевалили за 100 млн рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности.

«Чистая прибыль ООО „Харизма“ увеличилась с 41 млн (2022 г.) до 55 млн рублей за 2023 год. Выручка медцентра превысила 111 млн рублей (рост 18%) за тот же период», — указано в документации в СБИС.

ООО «Харизма» владеют курганцы Александр и Ольга Лукьяновы. На сайте медцентра отмечается, что это первая в Курганской области клиника, предложившая пациентам медуслуги по западным стандартам качества. Организация зарегистрирована в Кургане на улице Куйбышева, 27. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Харизма» по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Кургане частный медцентр «Харизма», в котором обслуживают пациентов по западным стандартам качества, увеличил прибыль на 35% за 2023 год. Выручка организации перевалили за 100 млн рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности. «Чистая прибыль ООО „Харизма“ увеличилась с 41 млн (2022 г.) до 55 млн рублей за 2023 год. Выручка медцентра превысила 111 млн рублей (рост 18%) за тот же период», — указано в документации в СБИС. ООО «Харизма» владеют курганцы Александр и Ольга Лукьяновы. На сайте медцентра отмечается, что это первая в Курганской области клиника, предложившая пациентам медуслуги по западным стандартам качества. Организация зарегистрирована в Кургане на улице Куйбышева, 27. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Харизма» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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