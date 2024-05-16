16 мая 2024

Курганцам пообещали пасмурные и дождливые выходные. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области пройдут дожди на выходных
В Курганской области пройдут дожди на выходных Фото:

В Курганской области ожидаются осадки. Дожди пройдут 18 и 19 мая, информирует ЦГМС на своем сайте.

«Переменная облачность, местами небольшой дождь», — говорится в прогнозе. Такая погода ждет жителей Курганской области 18 и 19 мая.

Температура воздуха прогреется в эти дни до 15-20 градусов тепла. В регионе ожидается северный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прекратятся заморозки. Синоптики обещали потепление после 20 мая.

В Кургане пройдут дожди на выходных
В Кургане пройдут дожди на выходных
Фото:

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В Курганской области ожидаются осадки. Дожди пройдут 18 и 19 мая, информирует ЦГМС на своем сайте. «Переменная облачность, местами небольшой дождь», — говорится в прогнозе. Такая погода ждет жителей Курганской области 18 и 19 мая. Температура воздуха прогреется в эти дни до 15-20 градусов тепла. В регионе ожидается северный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прекратятся заморозки. Синоптики обещали потепление после 20 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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