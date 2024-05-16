В Курганской области пройдут дожди на выходных
В Курганской области ожидаются осадки. Дожди пройдут 18 и 19 мая, информирует ЦГМС на своем сайте.
«Переменная облачность, местами небольшой дождь», — говорится в прогнозе. Такая погода ждет жителей Курганской области 18 и 19 мая.
Температура воздуха прогреется в эти дни до 15-20 градусов тепла. В регионе ожидается северный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прекратятся заморозки. Синоптики обещали потепление после 20 мая.
В Кургане пройдут дожди на выходных
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