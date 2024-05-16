После скандала в тюменской больнице медики забрали заявления об увольнении

Сотрудники Областной больницы №15 Нижней Тавды (Тюменская область) забрали заявления об увольнении. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Ранее работники скорой помощи и приемного отделения в полном составе решили уволиться на фоне конфликта с главным врачом Дмитрием Костиным.
«Каждый вопрос был обсужден и решен, конфликтная ситуация урегулирована, работники отозвали свои заявления на увольнение. По итогам встречи отделение продолжает работу в штатном режиме. Ситуация по-прежнему остается на контроле», — сообщили в департаменте.
16 сотрудников больницы 15 мая написали заявления об увольнении из-за конфликта с главврачом. Как рассказывали URA.RU фельдшеры, медперсоналу почти полностью сократили стимулирующие выплаты. В некоторых случаях зарплаты стали меньше на 20 и 13 тысяч рублей. Сотрудники обращались в депздрав, администрацию района, прокуратуру, однако конфликт не разрешался. По словам фельдшеров, с приходом Костина на должность главврача начались постоянные разногласия.
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Сотрудники Областной больницы №15 Нижней Тавды (Тюменская область) забрали заявления об увольнении. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Ранее работники скорой помощи и приемного отделения в полном составе решили уволиться на фоне конфликта с главным врачом Дмитрием Костиным. «Каждый вопрос был обсужден и решен, конфликтная ситуация урегулирована, работники отозвали свои заявления на увольнение. По итогам встречи отделение продолжает работу в штатном режиме. Ситуация по-прежнему остается на контроле», — сообщили в департаменте. 16 сотрудников больницы 15 мая написали заявления об увольнении из-за конфликта с главврачом. Как рассказывали URA.RU фельдшеры, медперсоналу почти полностью сократили стимулирующие выплаты. В некоторых случаях зарплаты стали меньше на 20 и 13 тысяч рублей. Сотрудники обращались в депздрав, администрацию района, прокуратуру, однако конфликт не разрешался. По словам фельдшеров, с приходом Костина на должность главврача начались постоянные разногласия.