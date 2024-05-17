Свердловские онкологи направили обращение в Минздрав РФ, требуя снять главврача

Коллектив Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) написал обращение в Министерство здравоохранения России, которое раньше было направлено региональному главе минздрава Андрею Карлову и губернатору Евгению Куйвашеву. В нем они объявили о недоверии главному врачу Борису Мейлаху и описали сложившуюся ситуацию.
«Обращение было направлено 16 мая через официальный сайт Минздрава РФ. Уже пришло уведомление, что оно принято и будет рассмотрено», — сказал URA.RU один из соавторов письма, который трудится в онкоцентре.
Коллектив онкодиспансера в обращениях на имя властей выразил опасения, что руководство главврача Бориса Мейлаха разрушает уникальное учреждение и даже может повредить здоровью и жизни пациентов. Медики указали на губительную, на их взгляд, экономию, из-за которой закупаются самые дешевые препараты и медицинские изделия. Свердловский глава минздрава Карлов встретился с онкологами и взял время на раздумье.
«После встречи в свердловском минздраве коллектив продолжает свою работу в обычном режиме, ни один сотрудник не покинул рабочее место. Мы ждем справедливого решения губернатора Куйвашева, так как ситуация находится под его контролем. В настоящий момент речь ни в коем случае не идет ни о каком написании заявлений об увольнении. Это будет исключительно крайней мерой, принятой по необходимости», — заявил один из членов коллектива.
Он подчеркнул, что сотрудники по-прежнему требуют отстранения Мейлаха от занимаемой должности. «Мы не можем нормально работать под его руководством», — сказал один из врачей.
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