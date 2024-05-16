Глава свердловского онкоцентра отверг предложение министра, сделанное после бунта врачей

Глава свердловского онкоцентра Мейлах отказался уйти в отпуск после бунта врачей

Предположительно, Мейлаху посоветовали взять отпуск, но он отказался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После скандала, разразившегося в свердловском онкодиспансере, глава регионального минздрава Андрей Карлов предложил главврачу Борису Мейлаху уйти в отпуск, однако тот отказался. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к министерству.

«По итогам всех заседаний и разборок Карлов предложил Борису Львовичу уйти в отпуск, не мелькать. Но тот молча развернулся и уехал на работу. Даже, говорят, пошел оперировать», — рассказал собеседник агентства.

Скандал грянул после того, как коллектив онкодиспансера написал обращения губернатору Евгению Куйвашеву и министру Карлову, в которых пожаловался на самоуправство главврача Мейлаха и заявил о недоверии к нему. Медики уверены, что руководство Мейлаха вредит учреждению и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов.

После случившегося министр встретился с сотрудниками и выслушал их претензии. Он взял полторы недели на раздумье, чтобы принять решение.

За комментарием корреспондент обратился в департамент информационной политики региона. Ответ на момент публикации не поступил.