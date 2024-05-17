Полковник Литовкин: санитарная зона РФ пройдет через Харьков

17 мая 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал сигнал жителям Харькова — не паниковать перед штурмом, сказал Виктор Литовкин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Санитарная зона, которую создает Россия в Харьковской области, должна проходить на 300 км в глубину и в нее входит столица региона. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что планов нет освобождать сам центральный город. «В словах президента есть уловка, недосказанность. Харькова у нас в планах нет, а санитарная зона для безопасности должна быть 300 километров. Это расстояние, которое пролетают ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Поскольку эти мерзавцы западные дают добро на применение своего дальнобойного оружия, то не исключено, что этими ракетами они могут стрелять по тому же Белгороду, Курску Воронежу и другим городам. Однако в эту зону, 300 километров, входит город Харьков», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, президент, сказав, что у Вооруженных сил России нет планов по освобождению Харькова, подал местным жителям сигнал. «Это намек на то, что панику не надо в городе создавать, стрелять мы по нему не будем. Это определенный сигнал, чтоб люди не пугались, никто их штурмовать не будет», — продолжил эксперт. Он объяснил, каким образом могут освободить Харьков. «Бои в городе — это всегда очень опасно для тех, кто его штурмует, для военнослужащих и для людей, которые там живут. Это всегда большие разрушения и потери. Поэтому Путин и сказал так, что Харьков не стоит у нас в плане. Мы Запорожскую область практически заняли, а Запорожье мы не штурмуем. Похожая ситуация», — объяснил полковник в отставке. Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в городе Харбин в рамках государственного визита в Китай заявил, что плана по взятию Харькова на сегодняшний день у России нет. По его словам, ВС РФ вынуждены создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода. Тем временем Российские войска продвигаются в сторону областного центра. В регионе за неделю освобождено 12 населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санитарная зона, которую создает Россия в Харьковской области, должна проходить на 300 км в глубину и в нее входит столица региона. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что планов нет освобождать сам центральный город. «В словах президента есть уловка, недосказанность. Харькова у нас в планах нет, а санитарная зона для безопасности должна быть 300 километров. Это расстояние, которое пролетают ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Поскольку эти мерзавцы западные дают добро на применение своего дальнобойного оружия, то не исключено, что этими ракетами они могут стрелять по тому же Белгороду, Курску Воронежу и другим городам. Однако в эту зону, 300 километров, входит город Харьков», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, президент, сказав, что у Вооруженных сил России нет планов по освобождению Харькова, подал местным жителям сигнал. «Это намек на то, что панику не надо в городе создавать, стрелять мы по нему не будем. Это определенный сигнал, чтоб люди не пугались, никто их штурмовать не будет», — продолжил эксперт. Он объяснил, каким образом могут освободить Харьков. «Бои в городе — это всегда очень опасно для тех, кто его штурмует, для военнослужащих и для людей, которые там живут. Это всегда большие разрушения и потери. Поэтому Путин и сказал так, что Харьков не стоит у нас в плане. Мы Запорожскую область практически заняли, а Запорожье мы не штурмуем. Похожая ситуация», — объяснил полковник в отставке. Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в городе Харбин в рамках государственного визита в Китай заявил, что плана по взятию Харькова на сегодняшний день у России нет. По его словам, ВС РФ вынуждены создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода. Тем временем Российские войска продвигаются в сторону областного центра. В регионе за неделю освобождено 12 населенных пунктов.