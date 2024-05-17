Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ массово атакуют Краснодарский край

Военный эксперт Орлов: ВСУ целятся в нефтяную инфраструктуру и ЖД узлы на юге РФ

17 мая 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

БПЛА могут запускать для запугивания местного населения и туристов в Краснодарском крае, сказал Владимир Орлов Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру, нефтехранилища и железнодорожные узлы на территории Краснодарского края, чтобы осложнить жизнь гражданским и военным. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации «Вече», занимающейся сбором и отправкой помощи защитникам Донбасса, Владимир Орлов. Новость по теме Полковник Литовкин: санитарная зона РФ пройдет через Харьков «Дело в той инфраструктуре, которая присутствует в данных регионах. Там есть достаточное количество нефтеперерабатывающих заводов, баз хранения топлива, большие железнодорожные логистические разъезды. Это все является потенциальными целями для ударов вражеских БПЛА и ракет. Отчасти подобные налеты преследуют и психологические цели в части воздействия на мирное население», — сказал Владимир Орлов. Риски есть и для туристов, отметил эксперт. «Если говорить о курортном сезоне и вообще о гражданском населении, то, конечно, любые удары в той или иной степени представляют определенную опасность. Мы же сами прекрасно понимаем, что даже если беспилотник будет сбит, то он скорее всего упадет и может сдетонировать. Это в конечном счете может привести к повреждению инфраструктуры или, не дай бог, к травмам и к гибели людей. Поэтому, если объявлена воздушная тревога, необходимо перемещаться в специальные укрытия, защищенные места. От мирного населения тоже достаточно сильно зависит, как оно относится к сохранению безопасности своей жизни», — объяснил собеседник агентства. По информации Минобороны РФ, ночью 17 мая 102 дрона пытались атаковать российские регионы. Над Крымом ВС РФ перехватили 51 БПЛА, 44 над над Краснодарским краем, шесть над Белгородской и один над Курской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру, нефтехранилища и железнодорожные узлы на территории Краснодарского края, чтобы осложнить жизнь гражданским и военным. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации «Вече», занимающейся сбором и отправкой помощи защитникам Донбасса, Владимир Орлов. «Дело в той инфраструктуре, которая присутствует в данных регионах. Там есть достаточное количество нефтеперерабатывающих заводов, баз хранения топлива, большие железнодорожные логистические разъезды. Это все является потенциальными целями для ударов вражеских БПЛА и ракет. Отчасти подобные налеты преследуют и психологические цели в части воздействия на мирное население», — сказал Владимир Орлов. Риски есть и для туристов, отметил эксперт. «Если говорить о курортном сезоне и вообще о гражданском населении, то, конечно, любые удары в той или иной степени представляют определенную опасность. Мы же сами прекрасно понимаем, что даже если беспилотник будет сбит, то он скорее всего упадет и может сдетонировать. Это в конечном счете может привести к повреждению инфраструктуры или, не дай бог, к травмам и к гибели людей. Поэтому, если объявлена воздушная тревога, необходимо перемещаться в специальные укрытия, защищенные места. От мирного населения тоже достаточно сильно зависит, как оно относится к сохранению безопасности своей жизни», — объяснил собеседник агентства. По информации Минобороны РФ, ночью 17 мая 102 дрона пытались атаковать российские регионы. Над Крымом ВС РФ перехватили 51 БПЛА, 44 над над Краснодарским краем, шесть над Белгородской и один над Курской областями.