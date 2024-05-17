Минздрав опроверг слова раненой в погоне ДПС пермячки о времени прибытия медиков

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Бригаде медиков потребовалось чуть менее 40 минут, чтобы прибыть к месту вызова Фото:

В пресс-службе минздрава Пермского края опровергли слова получившей пулевые ранения 18-летней девушки. Пермячка заявила, что помощь прибыла через полтора часа. Инцидент, в ходе которого представители полиции открыли огонь, пытаясь догнать автомобиль, произошел 19 февраля 2024 года на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово.

«Вызов поступил в 19:29, бригада скорой помощи прибыла в 20:07. Время в пути составило 38 минут. Доезд своевременный, учитывая, что пострадавшие находились на трассе, а не в населенном пункте», — пояснили представители министерства в беседе с perm.aif.ru.

Ранее пострадавшая выложила видео, снятое из машины во время преследования. Наряд ДПС хотел остановить подозрительный автомобиль без номеров, но водитель попытался скрыться. В ходе погони один из полицейских сделал 30 выстрелов из автомата по машине. В результате ранения получили пассажиры, а водитель не пострадал.

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В пресс-службе минздрава Пермского края опровергли слова получившей пулевые ранения 18-летней девушки. Пермячка заявила, что помощь прибыла через полтора часа. Инцидент, в ходе которого представители полиции открыли огонь, пытаясь догнать автомобиль, произошел 19 февраля 2024 года на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. «Вызов поступил в 19:29, бригада скорой помощи прибыла в 20:07. Время в пути составило 38 минут. Доезд своевременный, учитывая, что пострадавшие находились на трассе, а не в населенном пункте», — пояснили представители министерства в беседе с perm.aif.ru. Ранее пострадавшая выложила видео, снятое из машины во время преследования. Наряд ДПС хотел остановить подозрительный автомобиль без номеров, но водитель попытался скрыться. В ходе погони один из полицейских сделал 30 выстрелов из автомата по машине. В результате ранения получили пассажиры, а водитель не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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