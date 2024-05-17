Мишустин утвердил обязанности для вице-премьера Мантурова

Вице-премьер Мантуров будет отвечать за ракетно-космическую и атомную отрасли

17 мая 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Мантуров станет ответственен за атомную и ракетно-космическую отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обязанности первого вице-премьера Дениса Мантурова. Среди них вопросы госполитики в области атомной и ракетно-космической промышленности, а также гособоронзаказ. «За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности. В зоне ответственности также вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, а также цифровизация в курируемых отраслях», — сообщили подробности в пресс-службе кабмина РФ. Кроме того, в ведении Мантурова будет разработка, реализация и контроль национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Первый вице-премьер также будет осуществлять координацию деятельности ряда федеральных органов исполнительной власти и курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа. Мантуров ранее получил еще одну новую должность в правительстве РФ. Он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Кроме того, он вошел в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обязанности первого вице-премьера Дениса Мантурова. Среди них вопросы госполитики в области атомной и ракетно-космической промышленности, а также гособоронзаказ. «За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности. В зоне ответственности также вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, а также цифровизация в курируемых отраслях», — сообщили подробности в пресс-службе кабмина РФ. Кроме того, в ведении Мантурова будет разработка, реализация и контроль национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Первый вице-премьер также будет осуществлять координацию деятельности ряда федеральных органов исполнительной власти и курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа. Мантуров ранее получил еще одну новую должность в правительстве РФ. Он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Кроме того, он вошел в состав наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».