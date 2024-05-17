Экстренные службы продолжают работу у военной академии в Петербурге, где произошел взрыв

В Санкт-Петербурге продолжается ликвидация последствий взрыва в военной академии

18 мая 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Территория военной академии в Петербурге после взрыва оцеплена Фото: Георгий Бергал © URA.RU У военной академии в Санкт-Петербурге, где 17 мая сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны и пострадало семь человек, продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена. «На территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника. Выставлено оцепление», — пишут РИА Новости. Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характер. Происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Что известно об инциденте к этому часу, URA.RU сообщило в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У военной академии в Санкт-Петербурге, где 17 мая сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны и пострадало семь человек, продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена. «На территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника. Выставлено оцепление», — пишут РИА Новости. Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характер. Происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Что известно об инциденте к этому часу, URA.RU сообщило в отдельном материале.