17 мая 2024

Экстренные службы продолжают работу у военной академии в Петербурге, где произошел взрыв

В Санкт-Петербурге продолжается ликвидация последствий взрыва в военной академии
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, полиция, полицийские, лента для ограждения
Территория военной академии в Петербурге после взрыва оцеплена Фото:

У военной академии в Санкт-Петербурге, где 17 мая сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны и пострадало семь человек, продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена.

«На территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника. Выставлено оцепление», — пишут РИА Новости.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характер. Происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Что известно об инциденте к этому часу, URA.RU сообщило в отдельном материале.

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У военной академии в Санкт-Петербурге, где 17 мая сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны и пострадало семь человек, продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена. «На территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника. Выставлено оцепление», — пишут РИА Новости. Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характер. Происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Что известно об инциденте к этому часу, URA.RU сообщило в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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