Экстренные службы продолжают работу у военной академии в Петербурге, где произошел взрыв

У военной академии в Санкт-Петербурге, где 17 мая сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны и пострадало семь человек, продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена.
«На территорию проехали автомобили военной полиции, рядом стоит пожарная спецтехника. Выставлено оцепление», — пишут РИА Новости.
Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характер. Происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Что известно об инциденте к этому часу, URA.RU сообщило в отдельном материале.
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