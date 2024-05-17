17 мая 2024

Губернатор Беглов дал первый комментарий по взрыву в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов: взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, заявил Беглов Фото:

Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны. Не носит террористического характера», — написал Александр Беглов в своем официальном telegram-канале.

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Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны. Не носит террористического характера», — написал Александр Беглов в своем официальном telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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