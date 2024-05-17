Губернатор Беглов дал первый комментарий по взрыву в Санкт-Петербурге

Губернатор Беглов: взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера

17 мая 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, заявил Беглов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны. Не носит террористического характера», — написал Александр Беглов в своем официальном telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны. Не носит террористического характера», — написал Александр Беглов в своем официальном telegram-канале.