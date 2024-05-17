Губернатор Беглов дал первый комментарий по взрыву в Санкт-Петербурге

Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, заявил Беглов
Взрыв в Санкт-Петербурге не носит террористического характера, происшествие в военной академии Буденного находится в зоне ответственности Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны. Не носит террористического характера», —
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