В вузе Санкт-Петербурга при взрыве пострадали семь человек: что известно к этому часу

ЛВО: в Санкт-Петербурге семь человек пострадали от взрыва снаряда ВОВ

17 мая 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Снаряд времен ВОВ стал причиной взрыва в Санкт-Петербурге, где пострадали семь человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Первые сообщения об инциденте начали появляться примерно полчаса назад. Спустя время стало известно, что взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны на территории Академии военной связи. В ходе инцидента пострадали семеро военных. URA.RU сообщает актуальную информацию по произошедшему на данный момент. Первые сообщения о взрыве и начальные версии Ряд telegram-каналов первые начали писать о взрыве в городе. Однако они предполагали, что причиной взрыва могли послужить украинские беспилотники. Однако данную информацию никто не подтвердил. Спустя время оперативные службы исключили версию атаки беспилотника в качестве причины взрыва, передает RT. Взрыв у здания военной связи Далее авторы telegram-канала уточнили, что взрыв произошел у здания Военной академии связи имени Буденного. Они также сообщили, что на месте работают экстренные службы. Далее информацию официально подтвердили в администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Официальная версия от Ленинградского военного округа Спустя время представители Ленинградского военного округа обозначили, что в ходе взрыва пострадали семь человек из числа военных. Они подтвердили, что взрыв произошел на территории здания военной связи. Далее они рассказали, что причиной взрыва послужил разрыв снаряда времен Великой Отечественной войны. Об это представители ЛВО рассказали журналистам РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Первые сообщения об инциденте начали появляться примерно полчаса назад. Спустя время стало известно, что взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны на территории Академии военной связи. В ходе инцидента пострадали семеро военных. URA.RU сообщает актуальную информацию по произошедшему на данный момент. Ряд telegram-каналов первые начали писать о взрыве в городе. Однако они предполагали, что причиной взрыва могли послужить украинские беспилотники. Однако данную информацию никто не подтвердил. Спустя время оперативные службы исключили версию атаки беспилотника в качестве причины взрыва, передает RT. Далее авторы telegram-канала уточнили, что взрыв произошел у здания Военной академии связи имени Буденного. Они также сообщили, что на месте работают экстренные службы. Далее информацию официально подтвердили в администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Спустя время представители Ленинградского военного округа обозначили, что в ходе взрыва пострадали семь человек из числа военных. Они подтвердили, что взрыв произошел на территории здания военной связи. Далее они рассказали, что причиной взрыва послужил разрыв снаряда времен Великой Отечественной войны. Об это представители ЛВО рассказали журналистам РИА Новости.