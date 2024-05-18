ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ, прикрывавшего небо под Харьковом

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ВС РФ нанесли удар по месту дислокации командира 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ
ВС РФ нанесли удар по месту дислокации командира 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России ликвидировала командира 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ, подполковника Юрия Потрогоша. Он прикрывал небо над Харьковской областью. Об этом сообщает каменка-бугский городской совет.

“В результате ракетных обстрелов погиб Юрий Потрогош, житель Каменка-Бугской. Он погиб в Харьковской области”, – сообщает городской совет на своей странице в соцсети. Военкор Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что военный прикрывал небо в Харьковской области.

Армия России стала активно продвигаться на харьковском направлении в начале мая. К 17 числу было освобождено 12 населенных пунктов. О том, какие цели преследуют ВС РФ – в материале URA.RU.

Из-за продвижения ВС РФ для Киева наступают критические часы. Ситуация на фронте вынудила президента Украины Владимира Зеленского отказаться от международного турне.

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Армия России ликвидировала командира 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ, подполковника Юрия Потрогоша. Он прикрывал небо над Харьковской областью. Об этом сообщает каменка-бугский городской совет. “В результате ракетных обстрелов погиб Юрий Потрогош, житель Каменка-Бугской. Он погиб в Харьковской области”, – сообщает городской совет на своей странице в соцсети. Военкор Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что военный прикрывал небо в Харьковской области. Армия России стала активно продвигаться на харьковском направлении в начале мая. К 17 числу было освобождено 12 населенных пунктов. О том, какие цели преследуют ВС РФ – в материале URA.RU. Из-за продвижения ВС РФ для Киева наступают критические часы. Ситуация на фронте вынудила президента Украины Владимира Зеленского отказаться от международного турне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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