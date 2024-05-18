ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ, прикрывавшего небо под Харьковом

Армия России ликвидировала командира 249-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ, подполковника Юрия Потрогоша. Он прикрывал небо над Харьковской областью. Об этом сообщает каменка-бугский городской совет.
“В результате ракетных обстрелов погиб Юрий Потрогош, житель Каменка-Бугской. Он погиб в Харьковской области”, – сообщает городской совет на своей странице в соцсети. Военкор Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что военный прикрывал небо в Харьковской области.
Армия России стала активно продвигаться на харьковском направлении в начале мая. К 17 числу было освобождено 12 населенных пунктов. О том, какие цели преследуют ВС РФ – в материале URA.RU.
Из-за продвижения ВС РФ для Киева наступают критические часы. Ситуация на фронте вынудила президента Украины Владимира Зеленского отказаться от международного турне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.