Курганцы забеспокоились, что не все автобусы идут через шоссе Тюнина

Жители Кургана переживают, что после открытия шоссе Тюнина некоторые автобусы не возобновили движение по маршруту. Об этом URA.RU рассказала горожанка через бот обратной связи в мессенджере.
«Автобусы по Тюнина сегодня не едут, хотя есть разрешение ГИБДД и мэрии Кургана. Кондуктора говорят, что это решение перевозчика маршрута №16», — говорится в сообщении жительницы Кургана.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу мэрии Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в мэрии Кургана уточнили, что с 18 мая открыто движение общественного транспорта по шоссе имени Тюнина. Движение автобусов маршрутов № 11, 16, 46, 316 будет осуществляться по пути следования, предусмотренному реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
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Жители Кургана переживают, что после открытия шоссе Тюнина некоторые автобусы не возобновили движение по маршруту. Об этом URA.RU рассказала горожанка через бот обратной связи в мессенджере. «Автобусы по Тюнина сегодня не едут, хотя есть разрешение ГИБДД и мэрии Кургана. Кондуктора говорят, что это решение перевозчика маршрута №16», — говорится в сообщении жительницы Кургана. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу мэрии Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в мэрии Кургана уточнили, что с 18 мая открыто движение общественного транспорта по шоссе имени Тюнина. Движение автобусов маршрутов № 11, 16, 46, 316 будет осуществляться по пути следования, предусмотренному реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок.