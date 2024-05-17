17 мая 2024

Курганцы забеспокоились, что не все автобусы идут через шоссе Тюнина

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, шоссе тюнина, установка светофора
Курганцы пожаловались, что перевозчик не едет через шоссе Тюнина, когда оно освободилось после паводка (архивное фото) Фото:

Жители Кургана переживают, что после открытия шоссе Тюнина некоторые автобусы не возобновили движение по маршруту. Об этом URA.RU рассказала горожанка через бот обратной связи в мессенджере.

«Автобусы по Тюнина сегодня не едут, хотя есть разрешение ГИБДД и мэрии Кургана. Кондуктора говорят, что это решение перевозчика маршрута №16», — говорится в сообщении жительницы Кургана.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу мэрии Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в мэрии Кургана уточнили, что с 18 мая открыто движение общественного транспорта по шоссе имени Тюнина. Движение автобусов маршрутов № 11, 16, 46, 316 будет осуществляться по пути следования, предусмотренному реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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Жители Кургана переживают, что после открытия шоссе Тюнина некоторые автобусы не возобновили движение по маршруту. Об этом URA.RU рассказала горожанка через бот обратной связи в мессенджере. «Автобусы по Тюнина сегодня не едут, хотя есть разрешение ГИБДД и мэрии Кургана. Кондуктора говорят, что это решение перевозчика маршрута №16», — говорится в сообщении жительницы Кургана. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу мэрии Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в мэрии Кургана уточнили, что с 18 мая открыто движение общественного транспорта по шоссе имени Тюнина. Движение автобусов маршрутов № 11, 16, 46, 316 будет осуществляться по пути следования, предусмотренному реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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