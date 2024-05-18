Футбольный клуб «Курган» победил команду из Тюмени. Видео

18 мая 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Курганские футболисты победили соперников из Тюмени (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Футбольный клуб «Курган» одержал победу над командой «Тюмень 2» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте». «ФК „Курган“ победил клуб „Тюмень 2“ в напряженной борьбе. Курганец Илья Пятниченко забил единственный победный гол в ворота соперника на 58-й минуте матча», — говорится в сообщении представителей клуба из Кургана. Ранее ФК «Курган» выиграл у тюменской команды «Тобол» в домашнем матче. Также курганцы сыграли матч против команды «Беркут-Уфа». Игра завершилась вничью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Курган» одержал победу над командой «Тюмень 2» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте». «ФК „Курган“ победил клуб „Тюмень 2“ в напряженной борьбе. Курганец Илья Пятниченко забил единственный победный гол в ворота соперника на 58-й минуте матча», — говорится в сообщении представителей клуба из Кургана. Ранее ФК «Курган» выиграл у тюменской команды «Тобол» в домашнем матче. Также курганцы сыграли матч против команды «Беркут-Уфа». Игра завершилась вничью.