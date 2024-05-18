Футбольный клуб «Курган» победил команду из Тюмени. Видео

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Курганские футболисты победили соперников из Тюмени (архивное фото) Фото:

Футбольный клуб «Курган» одержал победу над командой «Тюмень 2» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«ФК „Курган“ победил клуб „Тюмень 2“ в напряженной борьбе. Курганец Илья Пятниченко забил единственный победный гол в ворота соперника на 58-й минуте матча», — говорится в сообщении представителей клуба из Кургана.

Ранее ФК «Курган» выиграл у тюменской команды «Тобол» в домашнем матче. Также курганцы сыграли матч против команды «Беркут-Уфа». Игра завершилась вничью.

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Футбольный клуб «Курган» одержал победу над командой «Тюмень 2» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте». «ФК „Курган“ победил клуб „Тюмень 2“ в напряженной борьбе. Курганец Илья Пятниченко забил единственный победный гол в ворота соперника на 58-й минуте матча», — говорится в сообщении представителей клуба из Кургана. Ранее ФК «Курган» выиграл у тюменской команды «Тобол» в домашнем матче. Также курганцы сыграли матч против команды «Беркут-Уфа». Игра завершилась вничью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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