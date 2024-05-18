Курганские футболисты победили соперников из Тюмени (архивное фото)
Футбольный клуб «Курган» одержал победу над командой «Тюмень 2» в новом сезоне чемпионата Третьей лиги. Об этом сообщается на странице курганского клуба в соцсети «ВКонтакте».
«ФК „Курган“ победил клуб „Тюмень 2“ в напряженной борьбе. Курганец Илья Пятниченко забил единственный победный гол в ворота соперника на 58-й минуте матча», — говорится в сообщении представителей клуба из Кургана.
Ранее ФК «Курган» выиграл у тюменской команды «Тобол» в домашнем матче. Также курганцы сыграли матч против команды «Беркут-Уфа». Игра завершилась вничью.
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