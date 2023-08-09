Опекун хранила тело Далера Бобиева в морозильном ларе

Убийство маленького Далера потрясло не только Свердловскую область, но и всю Россию Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, которая сейчас проходит обвиняемой по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева, хранила тело мальчика в морозильном ларе. О жутких подробностях уголовного дела URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Наумова хранила тело ребенка в морозильном ларе (большая морозильная камера с горизонтальным хранением, часто используется в супермаркетах и кафе для длительного хранения продуктов — прим.ред.). Он был установлен в в подполе ее квартиры на первом этаже», — рассказал собеседник.

Позже Наумова заявляла на допросах, что к убийству Далера причастна его сестра. Сама же опекун, по ее словам, не избавлялась от тела из любви и жалости к ребенку.

Труп Далера Бобиева был обнаружен в гараже в овощной яме, в спортивной сумке, в конце июня. Эксперты установили, что мальчик умер полгода назад. Все это время его опекуну удавалось скрывать смерть приемного ребенка.

Кроме Вероники Наумовой, которую обвиняют по трем тяжким статьям об убийстве, истязании и мошенничестве, уголовное дело возбуждено и в отношении заведующей детским садом, который посещал Далер. Женщину обвиняют по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Вся информация по делу Бобиева собрана в одном сюжете.