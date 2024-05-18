18 мая 2024
17 мая 2024

В ЯНАО волонтеры просят помощи в поиске 49-летнего мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, досмотр, сумка, контроль, мужчина
Мужчина ушел днем из дома и больше близкие его не видели Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) днем 18 мая пропал 49-летний Ревгат Беркутов. Спасатели в соцсети просят помощи у ямальцев в поиске мужчины.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Беркутов Ревгат Шавкатович, 49 лет, Ноябрьск, ЯНАО. С 18 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал».

Мужчина был одет в черные кроссовки, куртку и брюки темно-синего цвета, а также на нем была футболка болотно-зеленого цвета. Из особых примет: стрижка площадка, волосы темные с сединой, глаза зеленые, рост 175 сантиметров, нормальное телосложение. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по номеру 8-800-200-71-78 или 112.

Мужчина вышел из дома в обед и пропал
Мужчина вышел из дома в обед и пропал
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) днем 18 мая пропал 49-летний Ревгат Беркутов. Спасатели в соцсети просят помощи у ямальцев в поиске мужчины. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Беркутов Ревгат Шавкатович, 49 лет, Ноябрьск, ЯНАО. С 18 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Мужчина был одет в черные кроссовки, куртку и брюки темно-синего цвета, а также на нем была футболка болотно-зеленого цвета. Из особых примет: стрижка площадка, волосы темные с сединой, глаза зеленые, рост 175 сантиметров, нормальное телосложение. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по номеру 8-800-200-71-78 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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