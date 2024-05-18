Мужчина ушел днем из дома и больше близкие его не видели Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) днем 18 мая пропал 49-летний Ревгат Беркутов. Спасатели в соцсети просят помощи у ямальцев в поиске мужчины.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Беркутов Ревгат Шавкатович, 49 лет, Ноябрьск, ЯНАО. С 18 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал».

Мужчина был одет в черные кроссовки, куртку и брюки темно-синего цвета, а также на нем была футболка болотно-зеленого цвета. Из особых примет: стрижка площадка, волосы темные с сединой, глаза зеленые, рост 175 сантиметров, нормальное телосложение. Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по номеру 8-800-200-71-78 или 112.

Мужчина вышел из дома в обед и пропал telegram-канал ДПСО «Ямал» Фото: