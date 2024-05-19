Названы возможные причины падения вертолета президента Ирана

Герой России Липовой: вертолет президента Раиси мог упасть из-за плохого топлива

19 мая 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Вертолет с Иранским президентом мог рухнуть из-за плохого топлива и техобслуживания, заявил эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU Вертолет, на борту которого находилась иранская делегация вместе с президентом Ибрахимом Раиси, мог упасть из-за некачественного топлива. Об этом сообщил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Ми-171 — это экспортный вариант Ми-8. Надежная, проверенная временем машина. Скорее всего, речь о некачественном топливе, вызвавшем отказ двигателей», — заявил Липовой в беседе с News.ru . По словам генерал-майора авиации, вертолет также мог упасть и из-за плохого технического обслуживания. Новость по теме Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку в Джульфе: что произошло Эксперт также отметил, что вероятность ошибки со стороны пилота Ми-171 почти равна нулю. По словам Липового, только профессионалы высшего класса участвуют в VIP-рейсах. Ранее стало известно, что вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). На место происшествия направили спасательные группы Красного Полумесяца, военных и полицейские подразделения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет, на борту которого находилась иранская делегация вместе с президентом Ибрахимом Раиси, мог упасть из-за некачественного топлива. Об этом сообщил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Ми-171 — это экспортный вариант Ми-8. Надежная, проверенная временем машина. Скорее всего, речь о некачественном топливе, вызвавшем отказ двигателей», — заявил Липовой в беседе с News.ru. По словам генерал-майора авиации, вертолет также мог упасть и из-за плохого технического обслуживания. Эксперт также отметил, что вероятность ошибки со стороны пилота Ми-171 почти равна нулю. По словам Липового, только профессионалы высшего класса участвуют в VIP-рейсах. Ранее стало известно, что вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). На место происшествия направили спасательные группы Красного Полумесяца, военных и полицейские подразделения.