Reuters: стрелявший в Фицо мог действовать не один

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Словацкого премьер-министра Роберта Фицо попытались убить 19 мая
Словацкого премьер-министра Роберта Фицо попытались убить 19 мая Фото:

Следователи в Словакии рассматривают возможность того, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо, не действовал в одиночку. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

«Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская — ред. URA.RU), это было сделано не им и не его супругой», — слова Шутай-Эштока передает Reuters. Министр подчеркнул, что в рамках следствия рассматривается версия о возможном подстрекательстве к совершению преступления. 

Ранее было совершено покушение на жизнь премьер-министра Фицо. Писатель и сторонник оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Цинтула выстрелил пять раз в направлении политика из ружья. 

Как отметила газета The New York Times, подобный инцидент ставит перед Европой вопрос о серьезности внутренних конфликтов, которые вызваны политической поляризацией. Там же заявили, что политическая ситуация в европейских странах может привести к нестабильности всего континента.

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Следователи в Словакии рассматривают возможность того, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо, не действовал в одиночку. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. «Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская — ред. URA.RU), это было сделано не им и не его супругой», — слова Шутай-Эштока передает Reuters. Министр подчеркнул, что в рамках следствия рассматривается версия о возможном подстрекательстве к совершению преступления.  Ранее было совершено покушение на жизнь премьер-министра Фицо. Писатель и сторонник оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Цинтула выстрелил пять раз в направлении политика из ружья.  Как отметила газета The New York Times, подобный инцидент ставит перед Европой вопрос о серьезности внутренних конфликтов, которые вызваны политической поляризацией. Там же заявили, что политическая ситуация в европейских странах может привести к нестабильности всего континента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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