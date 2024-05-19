Reuters: стрелявший в Фицо мог действовать не один

Следователи в Словакии рассматривают возможность того, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо, не действовал в одиночку. Об этом заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
«Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская — ред. URA.RU), это было сделано не им и не его супругой», — слова Шутай-Эштока передает Reuters. Министр подчеркнул, что в рамках следствия рассматривается версия о возможном подстрекательстве к совершению преступления.
Ранее было совершено покушение на жизнь премьер-министра Фицо. Писатель и сторонник оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юрай Цинтула выстрелил пять раз в направлении политика из ружья.
Как отметила газета The New York Times, подобный инцидент ставит перед Европой вопрос о серьезности внутренних конфликтов, которые вызваны политической поляризацией. Там же заявили, что политическая ситуация в европейских странах может привести к нестабильности всего континента.
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