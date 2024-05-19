19 мая 2024
18 мая 2024

В СНТ «Заречное» паводок разрушил двухэтажный дом жителя Кургана, а баня уцелела. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, люди, паводок, наводнение, потоп, лодка
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Паводок-2024 в Курганской области

В курганском СНТ «Заречное» после схода большой воды оказалось, что разрушен двухэтажный дом одного из местных жителей. Мужчина рассказал, что от строения осталась только стенка, зато не пострадала баня.

«Только сегодня добрались до своей дачи в СНТ „Заречное“. Был двухэтажный дом, а осталась одна стенка. Уцелела только банька», — пояснил горожанин в беседе с telegram-каналом «Короче, Курган».

На текущий момент пострадавшим от наводнения жителям Курганской области выплатили более 240 млн рублей. Об этом глава МЧС Александ Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину. Всего было обработано более 40 тысяч заявлений. После стабилизации паводковой ситуации курганцы стали находить свои дома и бани в неожиданных местах. Фотографии снесенных водой строений они выкладывают в соцсетях. Ранее на реке Тобол была замечена плывущая крыша.

https://t.me/kurgankoroche/9671?single
Масштаб разрушений стал очевиден после схода большой воды

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В курганском СНТ «Заречное» после схода большой воды оказалось, что разрушен двухэтажный дом одного из местных жителей. Мужчина рассказал, что от строения осталась только стенка, зато не пострадала баня. «Только сегодня добрались до своей дачи в СНТ „Заречное“. Был двухэтажный дом, а осталась одна стенка. Уцелела только банька», — пояснил горожанин в беседе с telegram-каналом «Короче, Курган». На текущий момент пострадавшим от наводнения жителям Курганской области выплатили более 240 млн рублей. Об этом глава МЧС Александ Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину. Всего было обработано более 40 тысяч заявлений. После стабилизации паводковой ситуации курганцы стали находить свои дома и бани в неожиданных местах. Фотографии снесенных водой строений они выкладывают в соцсетях. Ранее на реке Тобол была замечена плывущая крыша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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