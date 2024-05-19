19 мая 2024

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» приедет убираться в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинск Юлия Михалкова приедет 25 мая (архивное фото)
В Челябинск Юлия Михалкова приедет 25 мая (архивное фото) Фото:

Звезда программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приедет в Челябинск, чтобы провести уборку. Такой новостью артистка поделилась в своем telegram-канале.

«Спасибо всем, кто сегодня был с нами на уборке в Саратове. Кстати, в следующий раз я отправляюсь на уборку в Челябинск!» — написала Михалкова.

Девушка отметила, что на берегу Волги она и другие активисты собрали 224 мешка мусора. «Уборка берегов Волги — это не только про экологию, но и про отличное настроение», — подчеркнула звезда. В Челябинск Михалкова приедет 25 мая.

Юлия активно расширяет свое участие в экологическом движении страны. В марте девушка делилась, что приняла участие в разговоре о достижениях экологической отрасли в РФ. Также она рассказывала, что вписывает в свой гастрольный график субботники.

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Звезда программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приедет в Челябинск, чтобы провести уборку. Такой новостью артистка поделилась в своем telegram-канале. «Спасибо всем, кто сегодня был с нами на уборке в Саратове. Кстати, в следующий раз я отправляюсь на уборку в Челябинск!» — написала Михалкова. Девушка отметила, что на берегу Волги она и другие активисты собрали 224 мешка мусора. «Уборка берегов Волги — это не только про экологию, но и про отличное настроение», — подчеркнула звезда. В Челябинск Михалкова приедет 25 мая. Юлия активно расширяет свое участие в экологическом движении страны. В марте девушка делилась, что приняла участие в разговоре о достижениях экологической отрасли в РФ. Также она рассказывала, что вписывает в свой гастрольный график субботники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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