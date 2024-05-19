Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» приедет убираться в Челябинске

Звезда программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приедет в Челябинск, чтобы провести уборку. Такой новостью артистка поделилась в своем telegram-канале.
«Спасибо всем, кто сегодня был с нами на уборке в Саратове. Кстати, в следующий раз я отправляюсь на уборку в Челябинск!» — написала Михалкова.
Девушка отметила, что на берегу Волги она и другие активисты собрали 224 мешка мусора. «Уборка берегов Волги — это не только про экологию, но и про отличное настроение», — подчеркнула звезда. В Челябинск Михалкова приедет 25 мая.
Юлия активно расширяет свое участие в экологическом движении страны. В марте девушка делилась, что приняла участие в разговоре о достижениях экологической отрасли в РФ. Также она рассказывала, что вписывает в свой гастрольный график субботники.
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