Умерший на забеге в Екатеринбурге спортсмен из ЯНАО работал в пожарной охране

Умерший во время полумарафона в Екатеринбурге спортсмен из Уренгоя (ЯНАО) Александр Кантемиров был сотрудником частной пожарной охраны. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
"Александр Кантемиров из Уренгоя скончался во время полумарафона в Екатеринбурге 19 мая. Он был сотрудником частной пожарной охраны, проходил периодические медицинские осмотры, а организаторам забега была предоставлена справка о состоянии здоровья", — сообщил собеседник корреспонденту агентства.
Во время всероссийского полумарафона "Забег.РФ", при прохождении дистанции в 21 километр, участник забега из ЯНАО почувствовал себя плохо. Ему сразу начали оказывать необходимую помощь, но спасти спортсмена не удалось, несмотря на усилия медиков он скончался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.