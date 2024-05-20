Умерший на забеге в Екатеринбурге спортсмен из ЯНАО работал в пожарной охране

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Умерший в Екатеринбурге спортсмен из ЯНАО имел все необходимые справки
Умерший в Екатеринбурге спортсмен из ЯНАО имел все необходимые справки Фото:

Умерший во время полумарафона в Екатеринбурге спортсмен из Уренгоя (ЯНАО) Александр Кантемиров был сотрудником частной пожарной охраны. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

"Александр Кантемиров из Уренгоя скончался во время полумарафона в Екатеринбурге 19 мая. Он был сотрудником частной пожарной охраны, проходил периодические медицинские осмотры, а организаторам забега была предоставлена справка о состоянии здоровья", — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

Во время всероссийского полумарафона "Забег.РФ", при прохождении дистанции в 21 километр, участник забега из ЯНАО почувствовал себя плохо. Ему сразу начали оказывать необходимую помощь, но спасти спортсмена не удалось, несмотря на усилия медиков он скончался.

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Умерший во время полумарафона в Екатеринбурге спортсмен из Уренгоя (ЯНАО) Александр Кантемиров был сотрудником частной пожарной охраны. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. "Александр Кантемиров из Уренгоя скончался во время полумарафона в Екатеринбурге 19 мая. Он был сотрудником частной пожарной охраны, проходил периодические медицинские осмотры, а организаторам забега была предоставлена справка о состоянии здоровья", — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Во время всероссийского полумарафона "Забег.РФ", при прохождении дистанции в 21 километр, участник забега из ЯНАО почувствовал себя плохо. Ему сразу начали оказывать необходимую помощь, но спасти спортсмена не удалось, несмотря на усилия медиков он скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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