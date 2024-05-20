Западные СМИ выдвинули две основные версии гибели Раиси

К гибели президента Ирана Эбрахима Раиси 19 мая может быть причастен Израиль. Также Раиси имел врагов внутри своей страны, из-за чего против иранского лидера мог готовиться заговор. Такими версиями о смерти президента поделились журнал Time и издание Economist.
«Авария произошла через два месяца после того, как Иран начал массированную атаку ракетами и беспилотниками на Израиль в ответ на авиаудар. Тех, кто склонен считать, что крушение вертолета — это удар, нанесенный Тель-Авивом, место происшествия наводит на размышления», — передает Time.
Также СМИ не исключает версию заговора против иранского президента. Так, автор статьи утверждает, что Раиси и Моджтаба Хаменеи являются самыми обсуждаемыми претендентами на пост верховного лидера Ирана. «В иранской политической культуре, основанной на заговорах, мало кто поверит, что смерть Раиси была случайной», — написано в статье.
Предположения о заговоре разделяет и газета Economist. По данным издания, у Раиси было много врагов внутри страны.
Вертолет, на котором был президент Ирана, разбился 19 мая на территории Азербайджана. Долгое время поискам препятствовал сильный туман. Однако позже иранские СМИ написали, что Раиси и министр иностранных дел государства Хосейн Амир-Абдоллахян погибли при крушении. Согласно Конституции республики, первый заместитель погибшего лидера Мохаммад Мохбер примет его полномочия на 50 дней до проведения следующих выборов президента.
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