Иранские СМИ опубликовали кадры с обнаружением места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Разбившийся транспорт был зафиксирован с помощью беспилотника.
«Момент обнаружения каркаса вертолета командой БПЛА», — передает иранское издание Fars в Telegram. По кадрам, опубликованным агентством, можно понять, что судно упало в лесистой местности.
Также о месте крушения написали в telegram-канале издания Tasnim. В опубликованном СМИ видео оператор БПЛА демонстрирует координаты падения вертолета с президентом.
Вертолет с Раиси на борту потерпел крушение в восточной части Азербайджана 19 мая, сообщает Life. Из-за сильного тумана поиски экипажа были затруднены. Недавно агентство Mehr сообщило о гибели главы государства, а также министра иностранных дел страны Хосейна Амир-Абдоллахяна, передает VSE42.Ru.
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