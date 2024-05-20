Появились кадры с места крушения президента Ирана Раиси. Видео

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Спасатели обнаружили место крушения вертолета с президентом Ирана с помощью дронов
Спасатели обнаружили место крушения вертолета с президентом Ирана с помощью дронов Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Иранские СМИ опубликовали кадры с обнаружением места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Разбившийся транспорт был зафиксирован с помощью беспилотника.

«Момент обнаружения каркаса вертолета командой БПЛА», — передает иранское издание Fars в Telegram. По кадрам, опубликованным агентством, можно понять, что судно упало в лесистой местности.

Также о месте крушения написали в telegram-канале издания Tasnim. В опубликованном СМИ видео оператор БПЛА демонстрирует координаты падения вертолета с президентом.

Вертолет с Раиси на борту потерпел крушение в восточной части Азербайджана 19 мая, сообщает Life. Из-за сильного тумана поиски экипажа были затруднены. Недавно агентство Mehr сообщило о гибели главы государства, а также министра иностранных дел страны Хосейна Амир-Абдоллахяна, передает VSE42.Ru.

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Иранские СМИ опубликовали кадры с обнаружением места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Разбившийся транспорт был зафиксирован с помощью беспилотника. «Момент обнаружения каркаса вертолета командой БПЛА», — передает иранское издание Fars в Telegram. По кадрам, опубликованным агентством, можно понять, что судно упало в лесистой местности. Также о месте крушения написали в telegram-канале издания Tasnim. В опубликованном СМИ видео оператор БПЛА демонстрирует координаты падения вертолета с президентом. Вертолет с Раиси на борту потерпел крушение в восточной части Азербайджана 19 мая, сообщает Life. Из-за сильного тумана поиски экипажа были затруднены. Недавно агентство Mehr сообщило о гибели главы государства, а также министра иностранных дел страны Хосейна Амир-Абдоллахяна, передает VSE42.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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