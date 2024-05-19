Суд оштрафовал уехавшего за границу экс-депутата думы Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего депутата думы Екатеринбурга Евгения Боровика по статье о дискредитации российской армии. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Боровик уехал из страны еще до Нового года.
Претензии силовиков к Боровику могут быть связаны с его публичными высказываниями. Процесс состоялся 14 мая, экс-депутата оштрафовали на 45 тысяч рублей, отметили в суде. Ранее он говорил URA.RU, что не намерен отказываться от своих слов.
Кроме того, против него возбуждено уголовное дело за оправдание экстремизма. Об этом в telegram-канале ранее сообщал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Боровик убежден, что, если дело действительно возбуждено, это сигнал от государства, чтобы он не возвращался (хотя планировал сделать это в ближайшее время — как только восстановит утерянный недавно паспорт).
Он был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Политтусовка знает его по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку.
Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось.
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