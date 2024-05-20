Силуанов поставил важное условие для повышения НДФЛ

Силуанов: повышение НДФЛ не затронет большинство граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди должны понимать, на что пойдут деньги от повышения НДФЛ, заявил Антон Силуанов
Люди должны понимать, на что пойдут деньги от повышения НДФЛ, заявил Антон Силуанов Фото:

При повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) крайне важно, чтобы данная мера затрагивала исключительно лиц с высоким уровнем доходов, а не большинство населения. Такое заявление было сделано главой Минфина РФ Антоном Силуановым.

«Граждане, в том числе и те, для кого будет изменен порог ставки НДФЛ, должны видеть, на что идут уплачиваемые ими дополнительные налоги. Важно, чтобы в рамках справедливой налоговой системы предложение о прогрессии не затронуло большинство граждан», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина. Граждане должны осознавать, что все эти деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем, добавил министр. 

Президент России Владимир Путин высказался за введение прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы богатые платили больше налогов. Деньги с повышения НДФЛ после введения прогрессивной шкалы должны направить на социально значимые проекты.

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При повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) крайне важно, чтобы данная мера затрагивала исключительно лиц с высоким уровнем доходов, а не большинство населения. Такое заявление было сделано главой Минфина РФ Антоном Силуановым. «Граждане, в том числе и те, для кого будет изменен порог ставки НДФЛ, должны видеть, на что идут уплачиваемые ими дополнительные налоги. Важно, чтобы в рамках справедливой налоговой системы предложение о прогрессии не затронуло большинство граждан», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина. Граждане должны осознавать, что все эти деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем, добавил министр.  Президент России Владимир Путин высказался за введение прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы богатые платили больше налогов. Деньги с повышения НДФЛ после введения прогрессивной шкалы должны направить на социально значимые проекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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