ЕГЭ по информатике-2024: изменения, даты проведения

Информатика является предметом ЕГЭ на выбор, востребованным среди старшеклассников, планировавших поступить на технические направления. О датах проведения экзамена и главных нововведениях — в материале URA.RU.
Даты проведения
Согласно официальному расписанию, основные дни сдачи ЕГЭ по информатике в 2024 году — 7 и 8 июня. Резервный день для сдачи информатики назначен на 19 июня. Самое приятное для выпускников нововведение в структуре ЕГЭ, это пересдачи. Пересдать экзамен по информатику можно будет 4 июля, это позволит успеть подать документы в ВУЗ.
Структура экзамена
Структура экзамена по информатике в 2024 году осталась без изменений. В рамках экзамена предусмотрены задания по основным темам курса информатики в школе, включая разделы: «Информационные технологии», «Цифровая грамотность», «Теоретические основы информатики», «Алгоритмы и программирование». Участникам потребуется продемонстрировать свои знания и навыки в этих областях. Экзамен по информатике длится 3 часа 55 минут). Всего на экзамене школьник должен будет справиться с 27 заданиями, 11 из которых нужно будет выполнять с помощью специального ПО.
Нововведения в экзамене в 2024
Ежегодно разработчики КИМов вводят изменения в экзамен. 2024 год не стал исключением и экзамен по информатике претерпел следующие изменения:
- Задание 13 теперь относится к блоку «Информация и ее кодирование», поскольку проверяет работу с подсетью, маской и IP-адресом.
- Задание 4 посвящено работе с условием Фано. Суть задания осталась прежней, однако изменилось визуальное оформление.
- Задание 7 теперь включает работу с растровыми изображениями, но с дополнительным арифметическим действием. Требуется найти объем целого пакета изображений.
- В задании 22 необходимо определить максимальное количество времени, в течение которого возможно одновременное выполнение четырех процессов.
Что можно взять на экзамен
Во время сдачи ЕГЭ по биологии в 2024 году выпускнику нужно иметь при себе:
- паспорт;
- одну-две гелевые ручки черного цвета.
В аудиторию разрешается взять:
- воду;
- лекарства;
- необходимые приспособления, показанные по состоянию здоровья.
Предметы, вроде мобильных телефонов на ЕГЭ быть не должно. При выполнении заданий экзамена можно пользоваться только черновиком, однако при проверке работы записи в нем учитываться не будут.
О структуре проведения ЕГЭ и изменениях в ней можно прочитать — в материале URA.RU. Также следует изучить материалы о нововведениях в экзамены по математике, русскому языку и литературе, биологии, истории и обществознанию, физике и химии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.