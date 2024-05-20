ЕГЭ по информатике-2024: изменения, даты проведения

Структура ЕГЭ по информатике в 2024 году осталась без изменений

21 мая 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

В 2024 году ЕГЭ можно будет пересдать уже в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Информатика является предметом ЕГЭ на выбор, востребованным среди старшеклассников, планировавших поступить на технические направления. О датах проведения экзамена и главных нововведениях — в материале URA.RU. Даты проведения Новость по теме ЕГЭ по математике в 2024 году: новые изменения в экзамене Согласно официальному расписанию, основные дни сдачи ЕГЭ по информатике в 2024 году — 7 и 8 июня. Резервный день для сдачи информатики назначен на 19 июня. Самое приятное для выпускников нововведение в структуре ЕГЭ, это пересдачи. Пересдать экзамен по информатику можно будет 4 июля, это позволит успеть подать документы в ВУЗ.



Структура экзамена Структура экзамена по информатике в 2024 году осталась без изменений. В рамках экзамена предусмотрены задания по основным темам курса информатики в школе, включая разделы: «Информационные технологии», «Цифровая грамотность», «Теоретические основы информатики», «Алгоритмы и программирование». Участникам потребуется продемонстрировать свои знания и навыки в этих областях. Экзамен по информатике длится 3 часа 55 минут). Всего на экзамене школьник должен будет справиться с 27 заданиями, 11 из которых нужно будет выполнять с помощью специального ПО. Нововведения в экзамене в 2024 Ежегодно разработчики КИМов вводят изменения в экзамен. 2024 год не стал исключением и экзамен по информатике претерпел следующие изменения: Задание 13 теперь относится к блоку «Информация и ее кодирование», поскольку проверяет работу с подсетью, маской и IP-адресом.

Задание 4 посвящено работе с условием Фано. Суть задания осталась прежней, однако изменилось визуальное оформление.

Задание 7 теперь включает работу с растровыми изображениями, но с дополнительным арифметическим действием. Требуется найти объем целого пакета изображений.

В задании 22 необходимо определить максимальное количество времени, в течение которого возможно одновременное выполнение четырех процессов. Что можно взять на экзамен Во время сдачи ЕГЭ по биологии в 2024 году выпускнику нужно иметь при себе: паспорт;

одну-две гелевые ручки черного цвета.

В аудиторию разрешается взять: воду;

лекарства;

необходимые приспособления, показанные по состоянию здоровья.

Предметы, вроде мобильных телефонов на ЕГЭ быть не должно. При выполнении заданий экзамена можно пользоваться только черновиком, однако при проверке работы записи в нем учитываться не будут. О структуре проведения ЕГЭ и изменениях в ней можно прочитать — в материале URA.RU. Также следует изучить материалы о нововведениях в экзамены по математике, русскому языку и литературе, биологии, истории и обществознанию, физике и химии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информатика является предметом ЕГЭ на выбор, востребованным среди старшеклассников, планировавших поступить на технические направления. О датах проведения экзамена и главных нововведениях — в материале URA.RU. Согласно официальному расписанию, основные дни сдачи ЕГЭ по информатике в 2024 году — 7 и 8 июня. Резервный день для сдачи информатики назначен на 19 июня. Самое приятное для выпускников нововведение в структуре ЕГЭ, это пересдачи. Пересдать экзамен по информатику можно будет 4 июля, это позволит успеть подать документы в ВУЗ. Структура экзамена по информатике в 2024 году осталась без изменений. В рамках экзамена предусмотрены задания по основным темам курса информатики в школе, включая разделы: «Информационные технологии», «Цифровая грамотность», «Теоретические основы информатики», «Алгоритмы и программирование». Участникам потребуется продемонстрировать свои знания и навыки в этих областях. Экзамен по информатике длится 3 часа 55 минут). Всего на экзамене школьник должен будет справиться с 27 заданиями, 11 из которых нужно будет выполнять с помощью специального ПО. Ежегодно разработчики КИМов вводят изменения в экзамен. 2024 год не стал исключением и экзамен по информатике претерпел следующие изменения: Во время сдачи ЕГЭ по биологии в 2024 году выпускнику нужно иметь при себе: В аудиторию разрешается взять: Предметы, вроде мобильных телефонов на ЕГЭ быть не должно. При выполнении заданий экзамена можно пользоваться только черновиком, однако при проверке работы записи в нем учитываться не будут. О структуре проведения ЕГЭ и изменениях в ней можно прочитать — в материале URA.RU. Также следует изучить материалы о нововведениях в экзамены по математике, русскому языку и литературе, биологии, истории и обществознанию, физике и химии.