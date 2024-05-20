В Екатеринбурге прошли обыски у трех статусных силовиков по делу Чернецкой

21 мая 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Предположительно, в Екатеринбурге работают силовики из Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков В Екатеринбурге прошли обыски сразу у трех статусных силовиков — начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского УФНС Сергея Логинова, а также еще у одного сотрудника полиции. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Кроме Логинова и Дьякова сегодня в семь утра пришли к одному из полицейских. У него майорские погоны. В его доме и в гараже прошли обыски. У него супруга, кстати, тоже работает в правоохранительных органах. Предположительно, все трое мужчин задержаны», — сказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, обыски связаны с уголовным делом Анастасии Чернецкой — экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она, директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. По этому делу проходили обыски в бизнес-центре Clever Park. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошли обыски сразу у трех статусных силовиков — начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского УФНС Сергея Логинова, а также еще у одного сотрудника полиции. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Кроме Логинова и Дьякова сегодня в семь утра пришли к одному из полицейских. У него майорские погоны. В его доме и в гараже прошли обыски. У него супруга, кстати, тоже работает в правоохранительных органах. Предположительно, все трое мужчин задержаны», — сказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, обыски связаны с уголовным делом Анастасии Чернецкой — экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она, директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. По этому делу проходили обыски в бизнес-центре Clever Park.