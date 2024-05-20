В Екатеринбурге прошли обыски у трех статусных силовиков по делу Чернецкой

В Екатеринбурге прошли обыски сразу у трех статусных силовиков — начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского УФНС Сергея Логинова, а также еще у одного сотрудника полиции. Информацию URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Кроме Логинова и Дьякова сегодня в семь утра пришли к одному из полицейских. У него майорские погоны. В его доме и в гараже прошли обыски. У него супруга, кстати, тоже работает в правоохранительных органах. Предположительно, все трое мужчин задержаны», — сказал собеседник агентства.
По неподтвержденной информации, обыски связаны с уголовным делом Анастасии Чернецкой — экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она, директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. По этому делу проходили обыски в бизнес-центре Clever Park.
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