Полковник Сыртланов предрек фатальное расширение фронта для Украины

Украина готовится к открытию фронта в Сумской области. Текущее расширение театра военных действий может вынудить Киев ужесточить мобилизацию. Об этом в беседе с URA.RU заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов.
"Украина ожидает открытия Сумского фронта. Поэтому ей придется и так уже истощенными своими подразделениями, резервами затыкать всевозможные дыры в обороне", — сказал Тимур Сыртланов.
Расширение фронта вызовет проблемы, которые могут подтолкнуть Украину к отчаянным мерам, продолжил эксперт. "Для переброски сил на харьковское направление резервов у ВСУ уже не осталось. Вполне возможно, что когда наши военнослужащие выйдут на подступы к областному центру, на Украине могут объявить войну. Тогда будут мобилизовываться на "мясные штурмы" уже все граждане Украины, независимо от возраста и пола", — отметил полковник.
Для России данная ситуация поспособствует прорыву сразу на нескольких направлениях, уверен ветеран спецподразделений. "Несомненно подразделения Вооруженных сил РФ воспользуются этим для прорыва на определенных стратегических участках фронта. Что касается ситуации в Часов Яре, российские штурмовики продолжают успешно продвигаться в этом населенном пункте, подавляя огневые точки противника, которые они оборудовали в домах. В ближайшие несколько дней город наверняка будет уже освобожден, как и другие ближайшие населенные пункты", — объяснил эксперт.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что элитные подразделения спецназа ВСУ находятся в Часовом Яре. Они готовы сражаться до последнего.
В Харьковской области освобождена северная часть Волчанска. Продвижение ВС РФ, по словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, идет медленно, но уверенно.
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