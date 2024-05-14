Военный аналитик указал на уязвимость Сум перед наступлением РФ

Аналитик Джерелиевский: Сумы остались без обороны и резервов ВСУ

15 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ уже отправили в Харьков свои лучшие кадры, сказал Борис Джерелиевский Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сумская область Украины беззащитна на случай наступления российских Вооруженных сил. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский. «Уже наносятся удары по приграничью Сумской области. Серьезных оборонительных сооружений в Сумах нет, как и значительных войск. Там в основном территориальная оборона находится. Сейчас возможности маневра, силы и средства Киева крайне ограничены. В Харьков уже перебросили 42-ю бригаду из-под Часова Яра, это одно из ключевых направлений для Киева. Туда направлены даже пограничники из западных областей, которые должны ловить „ухилянтов“ (уклонисты от мобилизации). Это тоже очень важное направление для деятельности киевского режима. Я так предполагаю, что, когда начнется вступление в Сумскую область, туда уже вообще ничего будет перебрасывать», — сказал Борис Джерелиевский. Почему Украина не подготовила оборону Новость по теме Военкор Ткач предрек обрушение фронта ВСУ из-за «харьковской ловушки» На Украине не верили в расширение фронта, отметил эксперт. «Бытовало мнение, что Россия готова остановиться на тех областях, которые вошли в ее состав (ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская область), и заключить мир. Именно этим все объясняли, что мы не отвечали жестко, несмотря на непрерывные вылазки со стороны различных террористических организаций, украинского спецназа, украинских войск. Поэтому, находясь во власти дезинформации, Киев особо не предпринимал усилий к укреплению границ», — продолжил аналитик. Сумы никогда не отличались антироссийскими настроениями, сообщил ветеран боевых действий. «Через все эти города проходят важные транспортные артерии. Это самая главная их стратегическая ценность. Харьков хоть и русский город, но нужно учитывать, что там были очень жесткие зачистки, начиная с 2014 года. Он же является родиной „Азова“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и других нацистских формирований. То есть там такие настроения очень сильны, в отличие от Чернигова и Сум. Они более пророссийские регионы и в принципе там ничего подобного не было. Может быть, поэтому их в определенной степени не трогали», — подчеркнул Джерелиевский. Как Россия может освободить Сумы и Харьков По его словам, освобождение Сумской, Харьковской и Черниговской области — это лишь вопрос времени. «Вопрос о наступлении в этих областях неизбежен. Когда это произойдет? Может быть, и сейчас. У противника есть космическая разведка НАТО и другие источники. Я думаю, что они вполне могут быть в курсе, если идет подготовка к наступлению», — заверил специалист. «Харьков нет необходимости штурмовать. Буквально через несколько дней мы выйдем на такую дистанцию, когда можно будет уничтожать объекты в городе не с помощью авиации или ракет, а артиллерии. Это дешевле и эффективнее. Город превратится в серую зону и оборонять его в этой ситуации будет бессмысленно. Через какое-то время занять Харьков можно будет гораздо легче. То же самое и с Сумами. Может быть, достаточно город окружить», — добавил военный аналитик Почему российские войска вышли из Сумской и Харьковской областей в 2022 году Надежда на что, что переговоры в Стамбуле приведут к миру, толкнула Россию на вывод войск с части территорий. «В ходе стамбульских соглашений мы совершили так называемый жест доброй воли. На мой взгляд, РФ начала спецоперацию с ограниченными ресурсами, которых было недостаточно для удержания таких территорий. В начале СВО выяснились многие сложности. Для выравнивания фронта и чтобы иметь возможность действовать на других направлениях, мы были вынуждены оставить Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области», — объяснил аналитик. В ночь на 6 апреля 2024 года российские войска провели активный обстрел энергетических объектов в Сумской области. В частности была атакована ТЭЦ областного центра. Как заявил участник движения «Другая Украина», член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Руслан Калинчук, у наступления под Харьковом просматривается несколько задач, в том числе вынуждение ВСУ снять войска и резервы с других направлений и перебросить под Харьков, а в перспективе, возможно, под Сумы и Чернигов. На Украине объявили эвакуацию жителей из Белополья и Ворожбы в Сумской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сумская область Украины беззащитна на случай наступления российских Вооруженных сил. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский. «Уже наносятся удары по приграничью Сумской области. Серьезных оборонительных сооружений в Сумах нет, как и значительных войск. Там в основном территориальная оборона находится. Сейчас возможности маневра, силы и средства Киева крайне ограничены. В Харьков уже перебросили 42-ю бригаду из-под Часова Яра, это одно из ключевых направлений для Киева. Туда направлены даже пограничники из западных областей, которые должны ловить „ухилянтов“ (уклонисты от мобилизации). Это тоже очень важное направление для деятельности киевского режима. Я так предполагаю, что, когда начнется вступление в Сумскую область, туда уже вообще ничего будет перебрасывать», — сказал Борис Джерелиевский. На Украине не верили в расширение фронта, отметил эксперт. «Бытовало мнение, что Россия готова остановиться на тех областях, которые вошли в ее состав (ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская область), и заключить мир. Именно этим все объясняли, что мы не отвечали жестко, несмотря на непрерывные вылазки со стороны различных террористических организаций, украинского спецназа, украинских войск. Поэтому, находясь во власти дезинформации, Киев особо не предпринимал усилий к укреплению границ», — продолжил аналитик. Сумы никогда не отличались антироссийскими настроениями, сообщил ветеран боевых действий. «Через все эти города проходят важные транспортные артерии. Это самая главная их стратегическая ценность. Харьков хоть и русский город, но нужно учитывать, что там были очень жесткие зачистки, начиная с 2014 года. Он же является родиной „Азова“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и других нацистских формирований. То есть там такие настроения очень сильны, в отличие от Чернигова и Сум. Они более пророссийские регионы и в принципе там ничего подобного не было. Может быть, поэтому их в определенной степени не трогали», — подчеркнул Джерелиевский. По его словам, освобождение Сумской, Харьковской и Черниговской области — это лишь вопрос времени. «Вопрос о наступлении в этих областях неизбежен. Когда это произойдет? Может быть, и сейчас. У противника есть космическая разведка НАТО и другие источники. Я думаю, что они вполне могут быть в курсе, если идет подготовка к наступлению», — заверил специалист. Надежда на что, что переговоры в Стамбуле приведут к миру, толкнула Россию на вывод войск с части территорий. «В ходе стамбульских соглашений мы совершили так называемый жест доброй воли. На мой взгляд, РФ начала спецоперацию с ограниченными ресурсами, которых было недостаточно для удержания таких территорий. В начале СВО выяснились многие сложности. Для выравнивания фронта и чтобы иметь возможность действовать на других направлениях, мы были вынуждены оставить Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области», — объяснил аналитик. В ночь на 6 апреля 2024 года российские войска провели активный обстрел энергетических объектов в Сумской области. В частности была атакована ТЭЦ областного центра. Как заявил участник движения «Другая Украина», член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Руслан Калинчук, у наступления под Харьковом просматривается несколько задач, в том числе вынуждение ВСУ снять войска и резервы с других направлений и перебросить под Харьков, а в перспективе, возможно, под Сумы и Чернигов. На Украине объявили эвакуацию жителей из Белополья и Ворожбы в Сумской области.