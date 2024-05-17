Чемезов: перенос вредного производства ЧЭМК оплатит инвестор

17 мая 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

«Ростех» рассчитывает исправить экологию Челябинска за счет частных инвестиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Вывод экологически-вредного производства ЧЭМК за пределы Челябинска будет произведен за счет частных вложений. Об этом заявил 17 мая гендиректор корпорации Сергей Чемезов. «У нас есть поручение президента о том, что мы можем привлечь частных инвесторов. И за счет этих привлеченных средств перенести все производство за пределы города», — пояснил Чемезов в интервью РБК. По словам руководителя «Ростеха», Челябинский электрометаллургический комбинат интересен госкорпорации как производитель металла, без которого невозможно построить «ни самолеты, ни танки, ни пушки». «Большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж. При этом на продукцию, которую они нам продавали, постоянно поднимались цены. Мы уже говорим: „Слушайте, пора заканчивать“», — описал Чемезов ситуацию накануне национализации предприятия. Помимо этого, к ЧЭМК было много претензий экологического характера. В ходе визита в Челябинскую область президент Владимир Путин, встретившись с губернатором Алексеем Текслером, поручил закрыть вредное производство и перенести его за городскую черту. В марте стало известно о том, что власти прорабатывают вариант передачи ЧЭМК в «Ростех»: 25% в капитале предприятия достанется госкорпорации, оставшуюся долю получит частный инвестор или инвесторы. Сейчас активы ЧЭМК в Челябинской и Свердловской областях, а также в других регионах РФ, передали Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение принял арбитражный суд Свердловской области. Суд учел доводы Генпрокуратуры о том, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах проведена незаконно. С семьи экс-владельцев Антиповых взыскивается 25,8 млрд рублей. Как считают в Генпрокуратуре РФ, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятия и должны быть возвращены в бюджет РФ. Также в арбитражных судах проходит процесс по национализации холдинга «Ариант», владела которым семья бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. По требованию Генпрокуратуры РФ активы «Арианта» также переданы государству. С семей Антиповых и Аристовых взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вывод экологически-вредного производства ЧЭМК за пределы Челябинска будет произведен за счет частных вложений. Об этом заявил 17 мая гендиректор корпорации Сергей Чемезов. «У нас есть поручение президента о том, что мы можем привлечь частных инвесторов. И за счет этих привлеченных средств перенести все производство за пределы города», — пояснил Чемезов в интервью РБК. По словам руководителя «Ростеха», Челябинский электрометаллургический комбинат интересен госкорпорации как производитель металла, без которого невозможно построить «ни самолеты, ни танки, ни пушки». «Большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж. При этом на продукцию, которую они нам продавали, постоянно поднимались цены. Мы уже говорим: „Слушайте, пора заканчивать“», — описал Чемезов ситуацию накануне национализации предприятия. Помимо этого, к ЧЭМК было много претензий экологического характера. В ходе визита в Челябинскую область президент Владимир Путин, встретившись с губернатором Алексеем Текслером, поручил закрыть вредное производство и перенести его за городскую черту. В марте стало известно о том, что власти прорабатывают вариант передачи ЧЭМК в «Ростех»: 25% в капитале предприятия достанется госкорпорации, оставшуюся долю получит частный инвестор или инвесторы. Сейчас активы ЧЭМК в Челябинской и Свердловской областях, а также в других регионах РФ, передали Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение принял арбитражный суд Свердловской области. Суд учел доводы Генпрокуратуры о том, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах проведена незаконно. С семьи экс-владельцев Антиповых взыскивается 25,8 млрд рублей. Как считают в Генпрокуратуре РФ, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятия и должны быть возвращены в бюджет РФ. Также в арбитражных судах проходит процесс по национализации холдинга «Ариант», владела которым семья бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. По требованию Генпрокуратуры РФ активы «Арианта» также переданы государству. С семей Антиповых и Аристовых взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют.