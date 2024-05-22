СКР занялся расследованием экстренной посадки в Тюмени самолета до ЯНАО. Видео

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Сотрудники СКР проводят проверку экстренной посадки самолета до Нового Уренгоя
Сотрудники СКР проводят проверку экстренной посадки самолета до Нового Уренгоя Фото:

Расследованием инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании «Ямал» в аэропорту «Рощино» (Тюмень), следующего рейсом «Уфа — Новый Уренгой», занялись следователи Центрального МСУТ СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пилот принял решение прервать рейс по техническим причинам. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия», — сообщает пресс-служба управления на транспорте СК РФ в официальном telegram-канале.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент и сообщить, планируется ли отстранить борт от полетов. На момент публикации новости ответ не получен.

Самолет ямальской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту «Рощино» утром 22 мая. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка

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Расследованием инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании «Ямал» в аэропорту «Рощино» (Тюмень), следующего рейсом «Уфа — Новый Уренгой», занялись следователи Центрального МСУТ СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Посадка прошла в штатном режиме. Пилот принял решение прервать рейс по техническим причинам. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия», — сообщает пресс-служба управления на транспорте СК РФ в официальном telegram-канале. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент и сообщить, планируется ли отстранить борт от полетов. На момент публикации новости ответ не получен. Самолет ямальской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту «Рощино» утром 22 мая. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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