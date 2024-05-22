Расследованием инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании «Ямал» в аэропорту «Рощино» (Тюмень), следующего рейсом «Уфа — Новый Уренгой», занялись следователи Центрального МСУТ СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Посадка прошла в штатном режиме. Пилот принял решение прервать рейс по техническим причинам. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия», — сообщает пресс-служба управления на транспорте СК РФ в официальном telegram-канале.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент и сообщить, планируется ли отстранить борт от полетов. На момент публикации новости ответ не получен.
Самолет ямальской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту «Рощино» утром 22 мая. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка.
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