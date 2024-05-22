«Жизньмарт» в Кургане экстренно снимает с продажи еду из-за массовых отравлений. Фото

22 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Новых поставок в курганский «Жизньмарт» пока не планируется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы С курганских прилавков ритейлера из Екатеринбурга «Жизньмарт» пропадает продукция. Руководство приняло решение сократить ассортиментов товаров из-за отравлений клиентов в Тюмени и Екатеринбурге. Пока продукция убрана частично. Начальники будут проводить проверку. Корреспондент URA.RU разбирается в произошедшем. «Проверяют производство и все магазины торговой сети после того, как в Екатеринбурге клиент отравился онигири (японское блюдо, комок риса с начинкой из рыбы и другого). Курганским работникам тоже пришло распоряжение убрать с полок ряд продуктов», — рассказывает URA.RU источник, знакомый с работой свердловского ритейлера в Кургане. Пока нет информации о том, что жители Кургана также получили кишечную инфекцию. Ожидается ответ от регионального управления Роспотребнадзора. Журналисту рассказали, что с прилавков пропали следующие позиции: куриный суп-лапша, горячий сырный онигири с говядиной, корн-дог из риса с беконом и сыром, киш с курицей, бельгийские вафли, фирменный онигири с лососем и сливочным сыром и многое другое. Поставщиков товаров, по информации от источника, просят утилизировать продукцию, которая находится в магазине, а процесс ликвидации снять на камеру. Отмечается, что в курганские магазины также временно не будет новых поставок. Они возобновятся после проверки по решению руководства. Пресс-служба «Жизньмарт» сообщала представителям СМИ, что к ним информация об отравлении пришла от Роспотребнадзора. Однако, причастность ритейлера к кишечной инфекции клиента, который среди прочего питался продукцией «Жизньмарта», не доказана. «Мы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей. Сейчас мы проводим расследование, действительно ли продукция, купленная у нас, стала причиной ситуации», — сообщает пресс-секретарь. Сообщается, что в случае, если вина поставщика ритейлера будет доказана, компания планирует выплатить по миллиону рублей каждому пострадавшему, кто обратился в Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы массово отравились после того, как поели в «Жизньмарте». По данным Роспотребнадзора, с 16 мая у 18 человек обнаружили такие вирусы, как сальмонелла, ротавирус и норовирус. Корреспонденты URA.RU сообщают, что случаи отравления зафиксированы и в Тюмени. «Жизньмарт» в Кургане частично сократил ассортимент Фото: корреспондент URA.RU С прилавков в Кургане пропали онигири Фото: корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С курганских прилавков ритейлера из Екатеринбурга «Жизньмарт» пропадает продукция. Руководство приняло решение сократить ассортиментов товаров из-за отравлений клиентов в Тюмени и Екатеринбурге. Пока продукция убрана частично. Начальники будут проводить проверку. Корреспондент URA.RU разбирается в произошедшем. «Проверяют производство и все магазины торговой сети после того, как в Екатеринбурге клиент отравился онигири (японское блюдо, комок риса с начинкой из рыбы и другого). Курганским работникам тоже пришло распоряжение убрать с полок ряд продуктов», — рассказывает URA.RU источник, знакомый с работой свердловского ритейлера в Кургане. Пока нет информации о том, что жители Кургана также получили кишечную инфекцию. Ожидается ответ от регионального управления Роспотребнадзора. Журналисту рассказали, что с прилавков пропали следующие позиции: куриный суп-лапша, горячий сырный онигири с говядиной, корн-дог из риса с беконом и сыром, киш с курицей, бельгийские вафли, фирменный онигири с лососем и сливочным сыром и многое другое. Поставщиков товаров, по информации от источника, просят утилизировать продукцию, которая находится в магазине, а процесс ликвидации снять на камеру. Отмечается, что в курганские магазины также временно не будет новых поставок. Они возобновятся после проверки по решению руководства. Пресс-служба «Жизньмарт» сообщала представителям СМИ, что к ним информация об отравлении пришла от Роспотребнадзора. Однако, причастность ритейлера к кишечной инфекции клиента, который среди прочего питался продукцией «Жизньмарта», не доказана. «Мы сразу сняли с продажи всю продукцию, которую ели гости, и остановили отгрузки от этих производителей. Сейчас мы проводим расследование, действительно ли продукция, купленная у нас, стала причиной ситуации», — сообщает пресс-секретарь. Сообщается, что в случае, если вина поставщика ритейлера будет доказана, компания планирует выплатить по миллиону рублей каждому пострадавшему, кто обратился в Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцы массово отравились после того, как поели в «Жизньмарте». По данным Роспотребнадзора, с 16 мая у 18 человек обнаружили такие вирусы, как сальмонелла, ротавирус и норовирус. Корреспонденты URA.RU сообщают, что случаи отравления зафиксированы и в Тюмени.