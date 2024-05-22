Назван возраст трамваев в Екатеринбурге — после ЧП с пожаром

Средний возраст трамвая в Екатеринбурге составляет 38 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай вспыхнул на улице Титова
Трамвай вспыхнул на улице Титова Фото:

Средний возраст трамваев в Екатеринбурге — 38 лет. Об этом URA.RU рассказали в «Гортрансе», реагируя на утренний инцидент с возгоранием трамвая на улице Титова (Вторчермет).

«Возраст загоревшегося трамвая — 46 лет. А вообще средний возраст трамваев в городе — 38 лет», — сообщил собеседник агентства.

Двухсекционный трамвай, обслуживавший 1-й маршрут, загорелся утром 22 мая. Известно, что пострадала одна женщина: из-за резкого торможения трамвая она получила ушиб. Всего в двух вагонах трамвая ехали 30 человек, все они успели эвакуироваться.

В марте 2024 года мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную реформу общественного транспорта. В рамках реформы власти планируют обновить подвижной состав, улучшить качество сервиса для пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам. До этого Орлов заявлял, что трамвайный парк (440 единиц) практически полностью изношен и нуждается в обновлении.

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Средний возраст трамваев в Екатеринбурге — 38 лет. Об этом URA.RU рассказали в «Гортрансе», реагируя на утренний инцидент с возгоранием трамвая на улице Титова (Вторчермет). «Возраст загоревшегося трамвая — 46 лет. А вообще средний возраст трамваев в городе — 38 лет», — сообщил собеседник агентства. Двухсекционный трамвай, обслуживавший 1-й маршрут, загорелся утром 22 мая. Известно, что пострадала одна женщина: из-за резкого торможения трамвая она получила ушиб. Всего в двух вагонах трамвая ехали 30 человек, все они успели эвакуироваться. В марте 2024 года мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную реформу общественного транспорта. В рамках реформы власти планируют обновить подвижной состав, улучшить качество сервиса для пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам. До этого Орлов заявлял, что трамвайный парк (440 единиц) практически полностью изношен и нуждается в обновлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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