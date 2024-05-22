Средний возраст трамваев в Екатеринбурге — 38 лет. Об этом URA.RU рассказали в «Гортрансе», реагируя на утренний инцидент с возгоранием трамвая на улице Титова (Вторчермет).
«Возраст загоревшегося трамвая — 46 лет. А вообще средний возраст трамваев в городе — 38 лет», — сообщил собеседник агентства.
Двухсекционный трамвай, обслуживавший 1-й маршрут, загорелся утром 22 мая. Известно, что пострадала одна женщина: из-за резкого торможения трамвая она получила ушиб. Всего в двух вагонах трамвая ехали 30 человек, все они успели эвакуироваться.
В марте 2024 года мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную реформу общественного транспорта. В рамках реформы власти планируют обновить подвижной состав, улучшить качество сервиса для пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам. До этого Орлов заявлял, что трамвайный парк (440 единиц) практически полностью изношен и нуждается в обновлении.
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