СКР завершил расследование по «Смолинскому маньяку», дело направлено в суд. Видео

27 мая 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Владимир Ческидов предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Челябинские следователи завершили расследование дела «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении нескольких человек, убийстве и изнасиловании. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу было утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Ческидова. Материалы направили в Советский райсуд для рассмотрения по существу. «Прокуратура Челябинской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применении принудительных мер медицинского характера в отношении 51-летнего местного жителя, совершившего запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные п. „в“ ч.2 ст. 126 (похищение человека), пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „б“ ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Уголовное дело будет направлено для применения принудительных мер медицинского характера в Советский районный суд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по региону отметили, что к Ческидову будут применены меры медицинского характера. То есть, его освободят от отбывания реального наказания за совершенные деяния. Вместо колонии его отправят на принудительное лечение, так как проведенная судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что он страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. О Ческидове вся страна узнала в конце июля 2023 года. Одна из его жертв, воспользовавшись начавшейся горячкой маньяка, смогла сбежать. В полиции она пояснила, что была в заточении 14 лет. Все эти года Ческидов насиловал ее. По ее словам, вместе с ней в доме была и другая заложница, которую Ческидов убил. После данного заявления в дом Ческидова приехали оперативники. При обыске они обнаружили различные секс-игрушки и диски с порно. А на заднем дворе нашли останки человека. В этот момент сам Ческидов лежал в больнице, после начавшейся горячки. К его палате была приставлена вооруженная охрана. После выздоровления Ческидова обвинили в похищении человека, убийстве и изнасиловании. После в деле появился еще один эпизод похищения. Маньяк признался почти во всем, кроме изнасилования. По его словам, интимная связь с жертвой была по обоюдному согласию. Вместе с Ческидовым под следствие попала и его мать, Валентина. В суде она пояснила, что ее сын никого не похищал, и женщина могла в любой момент покинуть их дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские следователи завершили расследование дела «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении нескольких человек, убийстве и изнасиловании. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу было утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Ческидова. Материалы направили в Советский райсуд для рассмотрения по существу. «Прокуратура Челябинской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применении принудительных мер медицинского характера в отношении 51-летнего местного жителя, совершившего запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные п. „в“ ч.2 ст. 126 (похищение человека), пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „б“ ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Уголовное дело будет направлено для применения принудительных мер медицинского характера в Советский районный суд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по региону отметили, что к Ческидову будут применены меры медицинского характера. То есть, его освободят от отбывания реального наказания за совершенные деяния. Вместо колонии его отправят на принудительное лечение, так как проведенная судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что он страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. О Ческидове вся страна узнала в конце июля 2023 года. Одна из его жертв, воспользовавшись начавшейся горячкой маньяка, смогла сбежать. В полиции она пояснила, что была в заточении 14 лет. Все эти года Ческидов насиловал ее. По ее словам, вместе с ней в доме была и другая заложница, которую Ческидов убил. После данного заявления в дом Ческидова приехали оперативники. При обыске они обнаружили различные секс-игрушки и диски с порно. А на заднем дворе нашли останки человека. В этот момент сам Ческидов лежал в больнице, после начавшейся горячки. К его палате была приставлена вооруженная охрана. После выздоровления Ческидова обвинили в похищении человека, убийстве и изнасиловании. После в деле появился еще один эпизод похищения. Маньяк признался почти во всем, кроме изнасилования. По его словам, интимная связь с жертвой была по обоюдному согласию. Вместе с Ческидовым под следствие попала и его мать, Валентина. В суде она пояснила, что ее сын никого не похищал, и женщина могла в любой момент покинуть их дом.