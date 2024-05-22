22 мая 2024

В Польше обсуждают возможность сбивать российские ракеты над Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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В марте 2024 года ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши
В марте 2024 года ракета ВС РФ якобы нарушила воздушное пространство Польши Фото:

Варшава рассматривает применение своей системы противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения над Украиной российских ракет, которые могут залететь в Польшу. Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Павел Вронский.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения. Но никаких решений в этом деле нет», — сказал дипломат. Его слова передает украинское агентство «Укринформ».

По словам Вронского, Киев уже обращался к Варшаве с таким предложением. Также он сообщил, что обсуждения в Польше начались после якобы нарушения воздушного пространства ракетой ВС России в марте 2024 года.

Ранее в Германии странам НАТО предложили сбивать российские ракеты. Такую позицию выдвинул старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, экс-чиновник Минобороны Германии Нико Ланге. По его словам, такие действие законны. Президент Украины Владимир Зеленский намерен на саммите в Швейцарии попросить разрешения у НАТО сбивать российские ракеты, пишет издание «Деловая столица».

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Варшава рассматривает применение своей системы противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения над Украиной российских ракет, которые могут залететь в Польшу. Об этом заявил официальный представитель МИД Польши Павел Вронский. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения. Но никаких решений в этом деле нет», — сказал дипломат. Его слова передает украинское агентство «Укринформ». По словам Вронского, Киев уже обращался к Варшаве с таким предложением. Также он сообщил, что обсуждения в Польше начались после якобы нарушения воздушного пространства ракетой ВС России в марте 2024 года. Ранее в Германии странам НАТО предложили сбивать российские ракеты. Такую позицию выдвинул старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, экс-чиновник Минобороны Германии Нико Ланге. По его словам, такие действие законны. Президент Украины Владимир Зеленский намерен на саммите в Швейцарии попросить разрешения у НАТО сбивать российские ракеты, пишет издание «Деловая столица».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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