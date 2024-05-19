В Германии предложили странам НАТО сбивать российские ракеты

Экс-чиновник МО ФРГ Ланге: уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО законно

19 мая 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

С просьбами закрыть небо над Украиной Владимир Зеленский обращался к НАТО еще в начале спецоперации Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО может сбивать российские ракеты в небе над Украиной с территории членов альянса, это законно. Такую позицию выдвинул старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, экс-чиновник Минобороны Германии Нико Ланге. «Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — заявил Нико Ланге. Его слова приводит немецкое издание Tagesschau в youtube-канале . Он отметил, что ракеты можно будет запускать с территории Польши, Словакии и Румынии. Таким образом у ВСУ появится шанс переместить ПВО ближе к линии фронта, уверен он. Не все в Германии согласны с таким предложением. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что идея сбивать ракеты РФ с территории НАТО — это крайне опасно. Это будет расцениваться как прямое и активное вмешательство в конфликт. Однако некоторые члены Бундестага согласны с такой идеей. После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО закрыть небо над страной. Однако альянс отказался от этого, боясь эскалации конфликта, что крайне расстроило украинского лидера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО может сбивать российские ракеты в небе над Украиной с территории членов альянса, это законно. Такую позицию выдвинул старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, экс-чиновник Минобороны Германии Нико Ланге. «Согласно статье 51 Устава ООН, это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо», — заявил Нико Ланге. Его слова приводит немецкое издание Tagesschau в youtube-канале. Он отметил, что ракеты можно будет запускать с территории Польши, Словакии и Румынии. Таким образом у ВСУ появится шанс переместить ПВО ближе к линии фронта, уверен он. Не все в Германии согласны с таким предложением. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что идея сбивать ракеты РФ с территории НАТО — это крайне опасно. Это будет расцениваться как прямое и активное вмешательство в конфликт. Однако некоторые члены Бундестага согласны с такой идеей. После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО закрыть небо над страной. Однако альянс отказался от этого, боясь эскалации конфликта, что крайне расстроило украинского лидера.