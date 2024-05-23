Курганский ХК «Зауралье» пополнился защитником из пермского «Молота» Владимиром Сычушкиным. Об этом сообщается на сайте курганской команды. Это уже второй защитник, перешедший из Перми.
«Приветствуем в команде очередного новичка – защитника Владимира Сычушкина! Прошлый сезон он провел в пермском «Молоте». С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении.
Сычушкин является воспитанником хоккейной школы московского «Динамо». В пермском «Молоте» в прошлом сезоне провел 25 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». Также защитник в ВХЛ выступал за ХК «Барс» из Казани. Всего в этой лиге на его счету 140 матчей и 22 (9+13) очка. В КХЛ провел 22 матча за череповецкую «Северсталь».
Бывший 21-летний голкипер «Зауралья» Ростислав Глущенко официально пополнил состав питерского «Динамо». За курганский коллектив он провел 23 матча в прошедшем сезоне ВХЛ.
Ранее URA.RU писало, что «Зауралье» лишилось половины защитников. В трансферное окно из команды ушли семь игроков с этой позиции.
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