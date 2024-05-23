Курганский ХК «Зауралье» усилился защитником из пермского «Молота». Фото

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В пермском «Молоте» Сычушкин играл под 25-м номером
В пермском «Молоте» Сычушкин играл под 25-м номером Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» пополнился защитником из пермского «Молота» Владимиром Сычушкиным. Об этом сообщается на сайте курганской команды. Это уже второй защитник, перешедший из Перми. 

«Приветствуем в команде очередного новичка – защитника Владимира Сычушкина! Прошлый сезон он провел в пермском «Молоте». С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении. 

Сычушкин является воспитанником хоккейной школы московского «Динамо». В пермском «Молоте» в прошлом сезоне провел 25 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». Также защитник в ВХЛ выступал за ХК «Барс» из Казани. Всего в этой лиге на его счету 140 матчей и 22 (9+13) очка. В КХЛ провел 22 матча за череповецкую «Северсталь».

Бывший 21-летний голкипер «Зауралья» Ростислав Глущенко официально пополнил состав питерского «Динамо». За курганский коллектив он провел 23 матча в прошедшем сезоне ВХЛ. 

Ранее URA.RU писало, что «Зауралье» лишилось половины защитников. В трансферное окно из команды ушли семь игроков с этой позиции. 

Команду пополнил защитник из Перми
Команду пополнил защитник из Перми
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Курганский ХК «Зауралье» пополнился защитником из пермского «Молота» Владимиром Сычушкиным. Об этом сообщается на сайте курганской команды. Это уже второй защитник, перешедший из Перми.  «Приветствуем в команде очередного новичка – защитника Владимира Сычушкина! Прошлый сезон он провел в пермском «Молоте». С хоккеистом заключен контракт сроком на один сезон», — говорится в сообщении.  Сычушкин является воспитанником хоккейной школы московского «Динамо». В пермском «Молоте» в прошлом сезоне провел 25 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». Также защитник в ВХЛ выступал за ХК «Барс» из Казани. Всего в этой лиге на его счету 140 матчей и 22 (9+13) очка. В КХЛ провел 22 матча за череповецкую «Северсталь». Бывший 21-летний голкипер «Зауралья» Ростислав Глущенко официально пополнил состав питерского «Динамо». За курганский коллектив он провел 23 матча в прошедшем сезоне ВХЛ.  Ранее URA.RU писало, что «Зауралье» лишилось половины защитников. В трансферное окно из команды ушли семь игроков с этой позиции. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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