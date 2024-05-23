Строители из ЯНАО восстановили в ДНР более 250 зданий по высоким стандартам

Строители из ЯНАО восстановили более 200 домов и 50 социальных объектов в Волновахе (ДНР). В дальнейшем, сотрудничество будет продолжено, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» и главой рабочей группы по СВО Андреем Турчаком.
"Обсудили с Андреем Турчаком, как идут дела в Волновахе. За два года шефства Ямала привели в порядок две сотни домов и пятьдесят соцобъектов — все по ямальским стандартам, с этого года взялись за ремонт дорог", — написал Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале.
При поддержке партии "Единая Россия" решаются вопросы снабжения бойцов из ЯНАО, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Волонтеры от партии помогают семьям военнослужащих в регионе. В дальнейшем сотрудничество будет продолжено.
Соглашение о сотрудничестве Ямала и Волновахского района было подписано в июне 2022 года. В рамках совместной работы, ямальские специалисты приступили к запуску маршрутов общественного транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.