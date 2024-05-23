Строители из ЯНАО восстановили в ДНР более 250 зданий по высоким стандартам

Артюхов и Турчак обсудили сотрудничество ЯНАО и «ЕР» по вопросам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов и Андрей Турчак обсудили сотрудничество по вопросам СВО
Дмитрий Артюхов и Андрей Турчак обсудили сотрудничество по вопросам СВО Фото:

Строители из ЯНАО восстановили более 200 домов и 50 социальных объектов в Волновахе (ДНР). В дальнейшем, сотрудничество будет продолжено, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» и главой рабочей группы по СВО Андреем Турчаком.

"Обсудили с Андреем Турчаком, как идут дела в Волновахе. За два года шефства Ямала привели в порядок две сотни домов и пятьдесят соцобъектов — все по ямальским стандартам, с этого года взялись за ремонт дорог", — написал Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале.

При поддержке партии "Единая Россия" решаются вопросы снабжения бойцов из ЯНАО, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Волонтеры от партии помогают семьям военнослужащих в регионе. В дальнейшем сотрудничество будет продолжено. 

Соглашение о сотрудничестве Ямала и Волновахского района было подписано в июне 2022 года. В рамках совместной работы, ямальские специалисты приступили к запуску маршрутов общественного транспорта.

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Строители из ЯНАО восстановили более 200 домов и 50 социальных объектов в Волновахе (ДНР). В дальнейшем, сотрудничество будет продолжено, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» и главой рабочей группы по СВО Андреем Турчаком. "Обсудили с Андреем Турчаком, как идут дела в Волновахе. За два года шефства Ямала привели в порядок две сотни домов и пятьдесят соцобъектов — все по ямальским стандартам, с этого года взялись за ремонт дорог", — написал Дмитрий Артюхов в официальном telegram-канале. При поддержке партии "Единая Россия" решаются вопросы снабжения бойцов из ЯНАО, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Волонтеры от партии помогают семьям военнослужащих в регионе. В дальнейшем сотрудничество будет продолжено.  Соглашение о сотрудничестве Ямала и Волновахского района было подписано в июне 2022 года. В рамках совместной работы, ямальские специалисты приступили к запуску маршрутов общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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