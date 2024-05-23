Мэр Салехарда лично отвез гуманитарный груз в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алесей Титовский вернулся из поездки в Донбасс
Алесей Титовский вернулся из поездки в Донбасс Фото:

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский лично сопроводил гуманитарный груз в Волноваху (ДНР). Об этом URA.RU рассказали в администрации окружной столицы.

«Алексей Титовский побывал в Волновахе, привез очередную партию гуманитарного груза. Часть его предназначается для бойцов с Ямала, выполняющих решение задач спецоперации. Пообщался с жителями и сотрудниками администрации по вопросу сотрудничества Салехарда с Волновахой», — рассказали корреспонденту агентства собеседники.

Большое внимание было уделено вопросам образования. Титовский знакомился с учебными программами, общался с учителями, посетил школы и детские сады.

Кроме общего шефства Ямала над Волновахским районом каждый муниципалитет округа взял шефство над определенными поселками. Салехард курирует саму Волноваху а также Новопавловку, Григоровку и Трудовое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский лично сопроводил гуманитарный груз в Волноваху (ДНР). Об этом URA.RU рассказали в администрации окружной столицы. «Алексей Титовский побывал в Волновахе, привез очередную партию гуманитарного груза. Часть его предназначается для бойцов с Ямала, выполняющих решение задач спецоперации. Пообщался с жителями и сотрудниками администрации по вопросу сотрудничества Салехарда с Волновахой», — рассказали корреспонденту агентства собеседники. Большое внимание было уделено вопросам образования. Титовский знакомился с учебными программами, общался с учителями, посетил школы и детские сады. Кроме общего шефства Ямала над Волновахским районом каждый муниципалитет округа взял шефство над определенными поселками. Салехард курирует саму Волноваху а также Новопавловку, Григоровку и Трудовое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...