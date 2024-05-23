Мэр Салехарда лично отвез гуманитарный груз в Донбасс

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский лично сопроводил гуманитарный груз в Волноваху (ДНР). Об этом URA.RU рассказали в администрации окружной столицы.
«Алексей Титовский побывал в Волновахе, привез очередную партию гуманитарного груза. Часть его предназначается для бойцов с Ямала, выполняющих решение задач спецоперации. Пообщался с жителями и сотрудниками администрации по вопросу сотрудничества Салехарда с Волновахой», — рассказали корреспонденту агентства собеседники.
Большое внимание было уделено вопросам образования. Титовский знакомился с учебными программами, общался с учителями, посетил школы и детские сады.
Кроме общего шефства Ямала над Волновахским районом каждый муниципалитет округа взял шефство над определенными поселками. Салехард курирует саму Волноваху а также Новопавловку, Григоровку и Трудовое.
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