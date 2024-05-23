Куйвашев заявил URA.RU, что слухи о его отставке — «умышленная волна»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, заявил, что слухи о его отъезде в Москву кто-то распространяет намеренно. Такую версию он озвучил в беседе с URA.RU.
«Меня люди избирали на пять лет, я намерен весь срок, который мне доверили наши избиратели, отработать, а дальше как получится, как карты лягут. Нет у меня в планах [сейчас уезжать]… Мне кажется, это просто какая-то умышленная волна», — сказал Куйвашев.
Ранее о том, что остается в регионе, он заявил жителям Ирбита, где сегодня проводил выездное заседание правительства. Кулуарные обсуждения, что Куйвашев в ближайшее время может сменить работу, шли даже после того, как в начале мая был сформирован новый кабмин РФ. Пересуды подкреплялись странной активностью в заксо: депутатов попросили не уезжать из региона. Часть парламентариев была убеждена, что придется объявлять досрочные губернаторские выборы. Источник агентства в облправительстве это опровергал. 17 мая URA.RU сообщило, что Куйвашев остается, со ссылкой на его окружение.
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