Куйвашев заявил URA.RU, что слухи о его отставке — «умышленная волна»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход с участием Евгения Куйвашева и Даурена Абаева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев сообщил, что не намерен покидать регион Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, заявил, что слухи о его отъезде в Москву кто-то распространяет намеренно. Такую версию он озвучил в беседе с URA.RU.

«Меня люди избирали на пять лет, я намерен весь срок, который мне доверили наши избиратели, отработать, а дальше как получится, как карты лягут. Нет у меня в планах [сейчас уезжать]… Мне кажется, это просто какая-то умышленная волна», — сказал Куйвашев.

Ранее о том, что остается в регионе, он заявил жителям Ирбита, где сегодня проводил выездное заседание правительства. Кулуарные обсуждения, что Куйвашев в ближайшее время может сменить работу, шли даже после того, как в начале мая был сформирован новый кабмин РФ. Пересуды подкреплялись странной активностью в заксо: депутатов попросили не уезжать из региона. Часть парламентариев была убеждена, что придется объявлять досрочные губернаторские выборы. Источник агентства в облправительстве это опровергал. 17 мая URA.RU сообщило, что Куйвашев остается, со ссылкой на его окружение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, заявил, что слухи о его отъезде в Москву кто-то распространяет намеренно. Такую версию он озвучил в беседе с URA.RU. «Меня люди избирали на пять лет, я намерен весь срок, который мне доверили наши избиратели, отработать, а дальше как получится, как карты лягут. Нет у меня в планах [сейчас уезжать]… Мне кажется, это просто какая-то умышленная волна», — сказал Куйвашев. Ранее о том, что остается в регионе, он заявил жителям Ирбита, где сегодня проводил выездное заседание правительства. Кулуарные обсуждения, что Куйвашев в ближайшее время может сменить работу, шли даже после того, как в начале мая был сформирован новый кабмин РФ. Пересуды подкреплялись странной активностью в заксо: депутатов попросили не уезжать из региона. Часть парламентариев была убеждена, что придется объявлять досрочные губернаторские выборы. Источник агентства в облправительстве это опровергал. 17 мая URA.RU сообщило, что Куйвашев остается, со ссылкой на его окружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...