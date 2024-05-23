SHOT: пермский завод, давший взятку Шамарину, поставлял для Минобороны телефоны

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Телефоны нужны для засекреченных переговоров
Телефоны нужны для засекреченных переговоров Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“», руководство которого обвиняется в даче взятки замначальника генштаба Вадиму Шамарину, поставлял для министерства обороны телефонные аппараты. Они используются для закрытых переговоров.

«"Телта" поставляла армии телефоны «Престиж-АОН». Это аппараты для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера», — пишет telegram-канал SHOT.

По их данным, Минобороны в 2023 году подало в суд на «Телту» и требовало неустойку в 3,9 млн рублей за срыв поставки телефонов. Тогда компания должна была поставить аппараты за четыре месяца, но нарушила сроки договора. Суд решил дело в пользу министерства.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году экс-руководитель «Телты» Игорь Морозов, гендиректор компании Андрей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина были арестованы по делу о махинациях с гособоронзаказом. Впоследствии они дали показания против замначальника генштаба Вадима Шамарина и его арестовали. Шамарин обвиняется в получении 36 млн рублей от пермских бизнесменов. Суд отправил его в СИЗО.

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ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“», руководство которого обвиняется в даче взятки замначальника генштаба Вадиму Шамарину, поставлял для министерства обороны телефонные аппараты. Они используются для закрытых переговоров. «"Телта" поставляла армии телефоны «Престиж-АОН». Это аппараты для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера», — пишет telegram-канал SHOT. По их данным, Минобороны в 2023 году подало в суд на «Телту» и требовало неустойку в 3,9 млн рублей за срыв поставки телефонов. Тогда компания должна была поставить аппараты за четыре месяца, но нарушила сроки договора. Суд решил дело в пользу министерства. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году экс-руководитель «Телты» Игорь Морозов, гендиректор компании Андрей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина были арестованы по делу о махинациях с гособоронзаказом. Впоследствии они дали показания против замначальника генштаба Вадима Шамарина и его арестовали. Шамарин обвиняется в получении 36 млн рублей от пермских бизнесменов. Суд отправил его в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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