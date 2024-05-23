Путин прибыл в Беларусь с официальным визитом. Видео

24 мая 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Путин пробудет в Минске два дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Его самолет приземлился в минском аэропорту. «Путин прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Минска. Российского лидера встречал Александр Лукашенко», — сообщил корреспондент ТАСС. На встрече Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия. Лидеры двух стран также поговорят о спецоперации на Украине, а также поделятся результатами международных визитов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Его самолет приземлился в минском аэропорту. «Путин прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Минска. Российского лидера встречал Александр Лукашенко», — сообщил корреспондент ТАСС. На встрече Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия. Лидеры двух стран также поговорят о спецоперации на Украине, а также поделятся результатами международных визитов.