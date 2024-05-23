23 мая 2024

Путин прибыл в Беларусь с официальным визитом. Видео

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин пробудет в Минске два дня Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Его самолет приземлился в минском аэропорту.

«Путин прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Минска. Российского лидера встречал Александр Лукашенко», — сообщил корреспондент ТАСС.

На встрече Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия. Лидеры двух стран также поговорят о спецоперации на Украине, а также поделятся результатами международных визитов.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Его самолет приземлился в минском аэропорту. «Путин прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Минска. Российского лидера встречал Александр Лукашенко», — сообщил корреспондент ТАСС. На встрече Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия. Лидеры двух стран также поговорят о спецоперации на Украине, а также поделятся результатами международных визитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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