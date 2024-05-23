Путин пробудет в Минске два дня
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Его самолет приземлился в минском аэропорту.
«Путин прибыл с двухдневным официальным визитом в Белоруссию. Самолет российского президента приземлился в аэропорту Минска. Российского лидера встречал Александр Лукашенко», — сообщил корреспондент ТАСС.
На встрече Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия. Лидеры двух стран также поговорят о спецоперации на Украине, а также поделятся результатами международных визитов.
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