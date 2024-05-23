Путин и Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.
«Конечно, будет обсуждаться тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие „инициативы“ США и стран Запада», — сказал Крутой. Его словам передает РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что генштаб ВС РФ начал подготовку к военным учениям по приказу президента Путина для поддержания готовности ответить на угрозы со стороны Запада. Учения включают ракетные соединения и силы ВМФ для отработки действий с ядерным оружием.
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