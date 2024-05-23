23 мая 2024

Путин и Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия

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На встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко будет обсуждаться тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием
На встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко будет обсуждаться тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием Фото:

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

«Конечно, будет обсуждаться тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие „инициативы“ США и стран Запада», — сказал Крутой. Его словам передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что генштаб ВС РФ начал подготовку к военным учениям по приказу президента Путина для поддержания готовности ответить на угрозы со стороны Запада. Учения включают ракетные соединения и силы ВМФ для отработки действий с ядерным оружием.

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Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. «Конечно, будет обсуждаться тема предстоящих учений с тактическим ядерным оружием — ответная реакция на соответствующие „инициативы“ США и стран Запада», — сказал Крутой. Его словам передает РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что генштаб ВС РФ начал подготовку к военным учениям по приказу президента Путина для поддержания готовности ответить на угрозы со стороны Запада. Учения включают ракетные соединения и силы ВМФ для отработки действий с ядерным оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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