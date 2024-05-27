«Смолинский маньяк» избежит колонии за свои деяния: что известно об уголовном деле Ческидова

«Смолинского маньяка» Ческидова признали невменяемым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Владимиру Ческидову обвиняемому в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидов владимир
Владимира Ческидова отправят на лечение Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

В Челябинске завершили расследование и направили в суд дело в отношении «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении нескольких человек, убийстве и изнасиловании. За свои деяния мужчина не понесет реального наказания, так как экспертиза зафиксировала его невменяемость. Что известно о деле Ческидова — в материале URA.RU.

Дело, прогремевшее на всю Россию

В конце июля 2023 года вся страна узнала о Ческидове. Одна из его пленниц смогла сбежать из его дома и сообщить о произошедшем в полицию. По ее словам, на протяжении 14 лет Ческидов насильно удерживал ее. Все эти годы маньяк на постоянной основе насиловал и избивал женщину.

Другие жертвы Ческидова

Установить личность убитой Ческидовым женщины так и не получилось
Установить личность убитой Ческидовым женщины так и не получилось
Фото:

Помимо девушки, которая все же смогла выбраться из плена Ческидова, была и другая — неустановленная женщина по имени «Оксана». Именно ее расчлененные останки нашли закопанными во дворе дома маньяка. Установить ее личность так и не смогли. По версии следствия, ее маньяк также похитил и удерживал в плену, а после убил.

Судебно-медицинская экспертиза и ее результаты

Сразу после задержания Ческидова сначала отправили в СИЗО, а после этапировали в Москву для проведения экспертизы. По данным URA.RU, в течение около полугода сотрудники ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» исследовали поведение Ческидова. По результатам стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими.

Будущее Ческидова

Полученные результаты экспертизы не позволят применить к Ческидову реальное наказание. После завершения расследования прокуратурой было утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. То есть, вместо колонии маньяка направят в специализированный стационар на принудительное лечение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске завершили расследование и направили в суд дело в отношении «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении нескольких человек, убийстве и изнасиловании. За свои деяния мужчина не понесет реального наказания, так как экспертиза зафиксировала его невменяемость. Что известно о деле Ческидова — в материале URA.RU. Дело, прогремевшее на всю Россию В конце июля 2023 года вся страна узнала о Ческидове. Одна из его пленниц смогла сбежать из его дома и сообщить о произошедшем в полицию. По ее словам, на протяжении 14 лет Ческидов насильно удерживал ее. Все эти годы маньяк на постоянной основе насиловал и избивал женщину. Другие жертвы Ческидова Помимо девушки, которая все же смогла выбраться из плена Ческидова, была и другая — неустановленная женщина по имени «Оксана». Именно ее расчлененные останки нашли закопанными во дворе дома маньяка. Установить ее личность так и не смогли. По версии следствия, ее маньяк также похитил и удерживал в плену, а после убил. Судебно-медицинская экспертиза и ее результаты Сразу после задержания Ческидова сначала отправили в СИЗО, а после этапировали в Москву для проведения экспертизы. По данным URA.RU, в течение около полугода сотрудники ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» исследовали поведение Ческидова. По результатам стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. Будущее Ческидова Полученные результаты экспертизы не позволят применить к Ческидову реальное наказание. После завершения расследования прокуратурой было утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. То есть, вместо колонии маньяка направят в специализированный стационар на принудительное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...