«Смолинский маньяк» избежит колонии за свои деяния: что известно об уголовном деле Ческидова

«Смолинского маньяка» Ческидова признали невменяемым

27 мая 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Владимира Ческидова отправят на лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину В Челябинске завершили расследование и направили в суд дело в отношении «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении нескольких человек, убийстве и изнасиловании. За свои деяния мужчина не понесет реального наказания, так как экспертиза зафиксировала его невменяемость. Что известно о деле Ческидова — в материале URA.RU. Дело, прогремевшее на всю Россию В конце июля 2023 года вся страна узнала о Ческидове. Одна из его пленниц смогла сбежать из его дома и сообщить о произошедшем в полицию. По ее словам, на протяжении 14 лет Ческидов насильно удерживал ее. Все эти годы маньяк на постоянной основе насиловал и избивал женщину. Другие жертвы Ческидова Установить личность убитой Ческидовым женщины так и не получилось Фото: официальный сайт СУ СКР по Челябинской области Помимо девушки, которая все же смогла выбраться из плена Ческидова, была и другая — неустановленная женщина по имени «Оксана». Именно ее расчлененные останки нашли закопанными во дворе дома маньяка. Установить ее личность так и не смогли. По версии следствия, ее маньяк также похитил и удерживал в плену, а после убил. Судебно-медицинская экспертиза и ее результаты Сразу после задержания Ческидова сначала отправили в СИЗО, а после этапировали в Москву для проведения экспертизы. По данным URA.RU, в течение около полугода сотрудники ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» исследовали поведение Ческидова. По результатам стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. Будущее Ческидова Полученные результаты экспертизы не позволят применить к Ческидову реальное наказание. После завершения расследования прокуратурой было утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. То есть, вместо колонии маньяка направят в специализированный стационар на принудительное лечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске завершили расследование и направили в суд дело в отношении «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении нескольких человек, убийстве и изнасиловании. За свои деяния мужчина не понесет реального наказания, так как экспертиза зафиксировала его невменяемость. Что известно о деле Ческидова — в материале URA.RU. Дело, прогремевшее на всю Россию В конце июля 2023 года вся страна узнала о Ческидове. Одна из его пленниц смогла сбежать из его дома и сообщить о произошедшем в полицию. По ее словам, на протяжении 14 лет Ческидов насильно удерживал ее. Все эти годы маньяк на постоянной основе насиловал и избивал женщину. Другие жертвы Ческидова Помимо девушки, которая все же смогла выбраться из плена Ческидова, была и другая — неустановленная женщина по имени «Оксана». Именно ее расчлененные останки нашли закопанными во дворе дома маньяка. Установить ее личность так и не смогли. По версии следствия, ее маньяк также похитил и удерживал в плену, а после убил. Судебно-медицинская экспертиза и ее результаты Сразу после задержания Ческидова сначала отправили в СИЗО, а после этапировали в Москву для проведения экспертизы. По данным URA.RU, в течение около полугода сотрудники ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» исследовали поведение Ческидова. По результатам стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. Будущее Ческидова Полученные результаты экспертизы не позволят применить к Ческидову реальное наказание. После завершения расследования прокуратурой было утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. То есть, вместо колонии маньяка направят в специализированный стационар на принудительное лечение.