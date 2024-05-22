Названы имена еще двух членов банды свердловских силовиков, обвиняемых в убийствах

В Екатеринбурге арестовали экс-милиционера по делу о тройном убийстве

22 мая 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Всего в банде было пять человек, лишь один — гражданский Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах В Екатеринбурге по делу банды экс-милиционеров задержали бывшего оперуполномоченного Владимира Семенюка и Олега Анучина, который является единственным гражданским в группировке. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Ранее обвинения были предъявлены экс-начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Владиславу Соболю, бывшему сотруднику городского УВД Константину Котику и капитану ГУВД Олегу Гирфанову. «По данным следствия, группировка состоит из пяти человек. Анучин, в отличие от остальных, гражданский. Предположительно, в банде он был водителем. Мне известно, что Семенюк активно сотрудничает с силовиками, заключил досудебное соглашение», — рассказал собеседник агентства. Анучин держал автомастерскую. «Говорят, что он, отойдя от дел, уехал жить в глубинку. Спрятался так от бывших напарников, потому что боялся их», — добавил инсайдер. Ленинский районный суд отправил в СИЗО четверых фигурантов. Всем вменяют статью 105 УК РФ (убийство). Соболь будет под стражей до 2 июня, Семенюк — до 18 июня, Котик и Анучин — до 17 июля. Гирфанову пока не избрали меру пресечения. Региональный СУ СК не комментирует тему. В начале 2000-х обвиняемые работали в милиции Екатеринбурга. Они неоднократно попадали в поле зрения силовиков. Спустя более 20 лет у следователей появились доказательства причастности обвиняемых как минимум к одному преступлению. По данным источника URA.RU, мужчин обвиняют в тройном убийстве в доме на Асбестовском переулке, 7. Тогда были застрелены Олег Сергеев (считался крупным наркосбытчиком), его мать и сожительница. Мотивом преступления мог стать передел сфер влияния на рынке наркоторговли, считает инсайдер. «Сейчас СК будет проверять фигурантов на причастность к другим преступлениям. Могут всплыть и другие эпизоды», — думает собеседник. По его словам, всем, кроме Анучина, может грозить до пожизненного заключения. По неподтвержденным данным, показания на фигурантов дела дал бывший замначальника ОБНОН Кировского РУВД Олег Довгаль. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из своих бывших подчиненных из городского УВД, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле, URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по делу банды экс-милиционеров задержали бывшего оперуполномоченного Владимира Семенюка и Олега Анучина, который является единственным гражданским в группировке. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Ранее обвинения были предъявлены экс-начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Владиславу Соболю, бывшему сотруднику городского УВД Константину Котику и капитану ГУВД Олегу Гирфанову. «По данным следствия, группировка состоит из пяти человек. Анучин, в отличие от остальных, гражданский. Предположительно, в банде он был водителем. Мне известно, что Семенюк активно сотрудничает с силовиками, заключил досудебное соглашение», — рассказал собеседник агентства. Анучин держал автомастерскую. «Говорят, что он, отойдя от дел, уехал жить в глубинку. Спрятался так от бывших напарников, потому что боялся их», — добавил инсайдер. Ленинский районный суд отправил в СИЗО четверых фигурантов. Всем вменяют статью 105 УК РФ (убийство). Соболь будет под стражей до 2 июня, Семенюк — до 18 июня, Котик и Анучин — до 17 июля. Гирфанову пока не избрали меру пресечения. Региональный СУ СК не комментирует тему. В начале 2000-х обвиняемые работали в милиции Екатеринбурга. Они неоднократно попадали в поле зрения силовиков. Спустя более 20 лет у следователей появились доказательства причастности обвиняемых как минимум к одному преступлению. По данным источника URA.RU, мужчин обвиняют в тройном убийстве в доме на Асбестовском переулке, 7. Тогда были застрелены Олег Сергеев (считался крупным наркосбытчиком), его мать и сожительница. Мотивом преступления мог стать передел сфер влияния на рынке наркоторговли, считает инсайдер. «Сейчас СК будет проверять фигурантов на причастность к другим преступлениям. Могут всплыть и другие эпизоды», — думает собеседник. По его словам, всем, кроме Анучина, может грозить до пожизненного заключения. По неподтвержденным данным, показания на фигурантов дела дал бывший замначальника ОБНОН Кировского РУВД Олег Довгаль. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из своих бывших подчиненных из городского УВД, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле, URA.RU собирает в отдельном сюжете.