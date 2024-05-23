Екатеринбуржцы мечтают отравиться в «Жизньмарте» и получить миллион

24 мая 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Некоторые мечтают оказаться на месте отравившихся (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Екатеринбуржцы мечтают отравиться в «Жизньмарте», чтобы получить от владельцев сети миллион рублей, обещанный пострадавшим. Для этого они специально ходят в магазин и покупают побольше еды. Три читателя рассказали URA.RU, почему не боятся риска и как чувствуют себя после съеденных обедов. «Я как услышала про миллион рублей, сразу пошла в „Жизньмарт“. Я и раньше там всегда покупала обеды, а сейчас и на ужин что-нибудь беру домой — например, котлету с пюре, рыбу, винегрет. Перетерпеть боль в животе, температуру и рвоту я смогу. Миллион того стоит!» — заявила Ксения М., парикмахер. Она работает в салоне в Верх-Исетском районе и покупает еду в магазине на улице Заводская. Молодая женщина мечтает получить деньги и потратить их на путешествия и новую одежду. Другой екатеринбуржец, Сергей Д., работает тоже на ВИЗе, он системный администратор в частной фирме. Ему миллион нужен для первого взноса за ипотеку. Он и раньше покупал еду и продукты в «Жизньмарте», а после новостей про отравление и компенсацию стал заглядывать в магазинчик на улице Татищева чаще. «Ребенок скоро в школу пойдет, а мы живем в однушке. Надо расширяться, но ипотека сейчас не по карману. Этот миллион пригодился бы на первый взнос», — признался мужчина. Он добавил, что обеды из «Жизньмарта» они с женой едят с удовольствием, чувствуют себя хорошо, но шестилетнему сыну на всякий случай не дают. Новость по теме Школьница попала под капельницу после сэндвича в «Жизньмарте». Скрин У Светланы Д. уже есть ипотека, которую предстоит выплачивать до 2028 года. Девушка мечтает закрыть ее пораньше и «наконец-то начать жить». «Устала откладывать каждую копейку, хочется освободиться от кабалы. В „Жизньмарте“ я покупала обеды иногда, брала то, что дешевле. А как узнала про отравление, стала заходить каждый день. Для меня еда из этого магазина — как лотерейный билет для другого человека», — со смехом сказала Светлана. Девушка работает продавцом в магазине на улице Вайнера и покупает еду поблизости. Чувствует себя хорошо и этот факт ее огорчает. О массовой вспышке отравлений стало известно 23 мая. В Екатеринбурге примерно 18 человек заявили, что почувствовали себя плохо после посещения магазинов «Жизньмарт». Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков. Спустя время Роспотребнадзор официально заявил, что в пробах готовой продукции из сети магазинов была найдена кишечная палочка. Откуда она взялась, на данный момент наверняка неизвестно. В компании «Жизньмарт» начали проводить собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы мечтают отравиться в «Жизньмарте», чтобы получить от владельцев сети миллион рублей, обещанный пострадавшим. Для этого они специально ходят в магазин и покупают побольше еды. Три читателя рассказали URA.RU, почему не боятся риска и как чувствуют себя после съеденных обедов. «Я как услышала про миллион рублей, сразу пошла в „Жизньмарт“. Я и раньше там всегда покупала обеды, а сейчас и на ужин что-нибудь беру домой — например, котлету с пюре, рыбу, винегрет. Перетерпеть боль в животе, температуру и рвоту я смогу. Миллион того стоит!» — заявила Ксения М., парикмахер. Она работает в салоне в Верх-Исетском районе и покупает еду в магазине на улице Заводская. Молодая женщина мечтает получить деньги и потратить их на путешествия и новую одежду. Другой екатеринбуржец, Сергей Д., работает тоже на ВИЗе, он системный администратор в частной фирме. Ему миллион нужен для первого взноса за ипотеку. Он и раньше покупал еду и продукты в «Жизньмарте», а после новостей про отравление и компенсацию стал заглядывать в магазинчик на улице Татищева чаще. «Ребенок скоро в школу пойдет, а мы живем в однушке. Надо расширяться, но ипотека сейчас не по карману. Этот миллион пригодился бы на первый взнос», — признался мужчина. Он добавил, что обеды из «Жизньмарта» они с женой едят с удовольствием, чувствуют себя хорошо, но шестилетнему сыну на всякий случай не дают. У Светланы Д. уже есть ипотека, которую предстоит выплачивать до 2028 года. Девушка мечтает закрыть ее пораньше и «наконец-то начать жить». «Устала откладывать каждую копейку, хочется освободиться от кабалы. В „Жизньмарте“ я покупала обеды иногда, брала то, что дешевле. А как узнала про отравление, стала заходить каждый день. Для меня еда из этого магазина — как лотерейный билет для другого человека», — со смехом сказала Светлана. Девушка работает продавцом в магазине на улице Вайнера и покупает еду поблизости. Чувствует себя хорошо и этот факт ее огорчает. О массовой вспышке отравлений стало известно 23 мая. В Екатеринбурге примерно 18 человек заявили, что почувствовали себя плохо после посещения магазинов «Жизньмарт». Ситуация с отравлениями получила продолжение в Тюмени, а в Кургане начат процесс изъятия продукции с прилавков. Спустя время Роспотребнадзор официально заявил, что в пробах готовой продукции из сети магазинов была найдена кишечная палочка. Откуда она взялась, на данный момент наверняка неизвестно. В компании «Жизньмарт» начали проводить собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей.