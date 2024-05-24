Песков: Путин готов к переговорам по Украине с единственной целью

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин готов к переговорам, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, чтобы достичь цели спецоперации. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал материал Reuters, который сообщил, что Путин готов закончить конфликт на Украине.

«Путин готов к переговорам по Украине, но для того, чтобы достичь целей, которые достигаются сейчас специальной военной операцией. Цели СВО понятны, реалии понятны. Есть конституция РФ, в которой зафиксирован состав регионов РФ», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отдельно подчеркнул реакцию на материал Reuters. В нем цитируется фраза высокопоставленного чиновника, что РФ готова к переговорам по нынешней линии фронта. Песков ответил, что «это не так».

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Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, чтобы достичь цели спецоперации. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал материал Reuters, который сообщил, что Путин готов закончить конфликт на Украине. «Путин готов к переговорам по Украине, но для того, чтобы достичь целей, которые достигаются сейчас специальной военной операцией. Цели СВО понятны, реалии понятны. Есть конституция РФ, в которой зафиксирован состав регионов РФ», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля отдельно подчеркнул реакцию на материал Reuters. В нем цитируется фраза высокопоставленного чиновника, что РФ готова к переговорам по нынешней линии фронта. Песков ответил, что «это не так».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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