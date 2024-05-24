Песков: Путин готов к переговорам по Украине с единственной целью

24 мая 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин готов к переговорам, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, чтобы достичь цели спецоперации. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал материал Reuters, который сообщил, что Путин готов закончить конфликт на Украине. «Путин готов к переговорам по Украине, но для того, чтобы достичь целей, которые достигаются сейчас специальной военной операцией. Цели СВО понятны, реалии понятны. Есть конституция РФ, в которой зафиксирован состав регионов РФ», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля отдельно подчеркнул реакцию на материал Reuters. В нем цитируется фраза высокопоставленного чиновника, что РФ готова к переговорам по нынешней линии фронта. Песков ответил, что «это не так». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, чтобы достичь цели спецоперации. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал материал Reuters, который сообщил, что Путин готов закончить конфликт на Украине. «Путин готов к переговорам по Украине, но для того, чтобы достичь целей, которые достигаются сейчас специальной военной операцией. Цели СВО понятны, реалии понятны. Есть конституция РФ, в которой зафиксирован состав регионов РФ», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля отдельно подчеркнул реакцию на материал Reuters. В нем цитируется фраза высокопоставленного чиновника, что РФ готова к переговорам по нынешней линии фронта. Песков ответил, что «это не так».